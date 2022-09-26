В России появились китайские автомобили Skywell

Китайская марка Skywell открыла представительство в России. Первенцем бренда на нашем рынке станет электрический кроссовер ET5. Флагманская модель оценена минимум в 4,5 миллиона рублей, причем подкреплять цену будет богатое оснащение — от лазерных фар до запатентованных кресел для здорового сна. Следом за ET5 на наш рынок может выйти гибридный вседорожник HT-i. Также бренд обещает развернуть широкую дилерскую сеть.

Фото: Motor.ru Motor.ru

За маркой Skywell стоит бизнесмен Хуан Хуншэн. Ему принадлежит компания Skyworth — крупный производитель электроники и бытовой техники, а также фирма Sky-well New Energy Automobile Group, занимающаяся автобусами и грузовиками. Первенец бренда, кроссовер ET5, вышел на китайский рынок в 2020 году, а у нас появится через месяц. Для этого бренд открыл официальное представительство и теперь обещает построить дилерскую сеть.

Skywell ET5 — это 204-сильный электрокар с запасом хода больше 500 километров. Кроссовер будет адаптирован для России и в зависимости от версии получит лазерные фары, самую большую в классе панорамную крышу и широкий перечень электронных ассистентов.

Заявлены две комплектации стоимостью 4,48 и 4,98 миллиона рублей. Топовая получит название Luxury и будет отличаться в том числе запатентованными сиденьями для здорового сна.