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42 минуты назад

Новости автомира: В России появилась новая марка китайских автомобилей

Елена Прошина

В России открылось официальное представительство китайского автомобильного бренда Skywell. Всего компания намерена открыть в РФ 30 дилерских центров.

В России появилась новая марка китайских автомобилей
Фото: SkywellSkywell

Об этом сообщает Autonews.ru.

По данным портала, первым автомобилем, который Skywell представит в России, станет полностью электрический кроссовер ET5. Он поступит в продажу уже через месяц.

Отмечается, что ЕТ5 оснащен двигателем мощностью 204 лошадиных сил и сверхдлинной колесной базой в 2800 миллиметра. Запас хода автомобиля свыше 500 километров полностью адаптировали для РФ.

Кроме того кроссовер может иметь самую большую в своем классе панорамную крышу, адаптивные лазерные фары, вентиляцию сидений и автономное вождение уровня L2.5 со множеством умных функций.

Батарея автомобиля заряжается до 80% за 30 минут.

В России представят две комплектации ET5 за 4 480 000 и 4 980 000 рублей. В ближайший год Skywell планирует продать более 3000 таких автомобилей.

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