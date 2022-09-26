В России появилась новая марка китайских автомобилей

В России открылось официальное представительство китайского автомобильного бренда Skywell. Всего компания намерена открыть в РФ 30 дилерских центров.

Фото: Skywell Skywell

Об этом сообщает Autonews.ru.

По данным портала, первым автомобилем, который Skywell представит в России, станет полностью электрический кроссовер ET5. Он поступит в продажу уже через месяц.

Отмечается, что ЕТ5 оснащен двигателем мощностью 204 лошадиных сил и сверхдлинной колесной базой в 2800 миллиметра. Запас хода автомобиля свыше 500 километров полностью адаптировали для РФ.

Кроме того кроссовер может иметь самую большую в своем классе панорамную крышу, адаптивные лазерные фары, вентиляцию сидений и автономное вождение уровня L2.5 со множеством умных функций.

Батарея автомобиля заряжается до 80% за 30 минут.