В России появилась новая марка китайских автомобилей

В России открылось официальное представительство китайского автомобильного бренда Skywell. Всего компания намерена открыть в РФ 30 дилерских центров.
Об этом сообщает Autonews.ru.
По данным портала, первым автомобилем, который Skywell представит в России, станет полностью электрический кроссовер ET5. Он поступит в продажу уже через месяц.
Отмечается, что ЕТ5 оснащен двигателем мощностью 204 лошадиных сил и сверхдлинной колесной базой в 2800 миллиметра. Запас хода автомобиля свыше 500 километров полностью адаптировали для РФ.
Кроме того кроссовер может иметь самую большую в своем классе панорамную крышу, адаптивные лазерные фары, вентиляцию сидений и автономное вождение уровня L2.5 со множеством умных функций.
Батарея автомобиля заряжается до 80% за 30 минут.
В России представят две комплектации ET5 за 4 480 000 и 4 980 000 рублей. В ближайший год Skywell планирует продать более 3000 таких автомобилей.