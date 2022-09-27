DS 3 обновился и лишился приставки Crossback

DS Automobiles обновила компактный кроссовер с индексом 3: прежде эта модель носила название DS 3 Crossback, теперь же его сократили до одной цифры, как это ранее произошло со «старшим» DS 7. Рестайлинг принес модели новое «лицо» с изменившейся оптикой и радиаторной решеткой в ином дизайне, а также расширенную палитру цветов. Количество версий с бензиновыми и дизельными ДВС сократили с пяти до трех, а электрическую модификацию сделали мощнее.

Фото: © DS Automobiles © DS Automobiles

Снаружи обновленный кроссовер можно отличить до дореформенного по зауженной передней оптике, меньшему количеству хромированного декора и фирменным «клыкам» дневных ходовых огней, которые сделали шире и прямее. Матричные фары, как и прежде, доступны в качестве опции. Среди наиболее заметных изменений на корме – надпись DS Automobiles на затемненном молдинге, соединяющем задние фонари. В палитру цветов кузова добавили красный оттенок Diva Red.

DS Automobiles

DS Automobiles

В салоне обновления носят точечный характер. Так, DS 3 обзавелся новым мультирулем, а из списка оснащения исключили «базовый» экран мультимедийной системы диагональю семь дюймов. Теперь вне зависимости от комплектации кроссовер оборудован 10,3-дюймовым дисплеем.

DS Automobiles

Линейка версий с двигателями внутреннего сгорания сократилась до трех вариантов. Кроссовер доступен в Европе с бензиновой «турботройкой» объемом 1,2 литра (100 или 130 лошадиных сил) в связке с «механикой» либо с восьмиступенчатым автоматом. Остался и полуторалитровый турбодизель 1.5, развивающий 130 лошадиных сил. Он сочетается только с автоматической коробкой передач.

Зато электрический DS 3 E-Tense доработали: теперь электромотор развивает 156 сил вместо прежних 136, а емкость батареи увеличилась с 50 до 54 киловатт-часов. Дальность хода возросла с 340 до 402 километров по циклу WLTP.