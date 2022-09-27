«Соллерс Авто» хочет выкупить у Mazda её долю

Представители «Соллерс Авто» и фирмы Mazda ведут обсуждения возможности прекращения выпуска транспортных средств в стенах дальневосточного автозавода группы.
По заявлению экспертов, российская сторона собирается выкупить предприятие и перезапустить производство. При этом, ещё не завершили переговоры, касающиеся выкупа доли компании Mazda в рамках сборочного предприятия, расположенного на территории Владивостока. Пока что держится в секрете информация о сумме возможной сделки.
Если будет прекращено производство транспортных средств Mazda, на дальневосточных мощностях «Соллерс Авто» начнут собирать автомобили прочих марок. Пока что неизвестно, о каких именно брендах ведётся речь. При этом, представители фирмы отметили, что переговоры, касающиеся данного вопроса, уже подходят к концу.
Раньше о возможности свёртывания сборки автомобилей Mazda на территории Российской Федерации сообщалось представителями агентства Nikkei. По заявлению экспертов, основные причины принятия данного решения заключались в логистических сбоях, снижении спроса на автомобильную продукцию в рамках отечественного авторынка, а также санкционном давлении со стороны зарубежных стран.
Представители совместного предприятия Mazda Sollers во второй половине мая текущего года заявляли о том, что возможно возобновление поставок автокомплектующих на предприятие, деятельность которого приостановили в начале сентября.
В завершении стоит отметить, что к перезапуску в настоящее время готовится ещё одно отечественное предприятие. Речь ведётся о калининградском «Автоторе». Здесь раньше осуществляли сборку транспортных средств брендов Hyundai, Kia и BMW. К переналадке сборочных процессов под автомобили нового бренда должны приступить в октябре текущего года.