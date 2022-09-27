Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+22° в 
USD 58.18EUR 56.00
Войти в почту
40 минут назад

Новости автомира: «Соллерс Авто» хочет выкупить у Mazda её долю в СП, чтобы перезапустить производство

Car.ruиещё 1

Представители «Соллерс Авто» и фирмы Mazda ведут обсуждения возможности прекращения выпуска транспортных средств в стенах дальневосточного автозавода группы.

«Соллерс Авто» хочет выкупить у Mazda её долю
Фото: car.rucar.ru

По заявлению экспертов, российская сторона собирается выкупить предприятие и перезапустить производство. При этом, ещё не завершили переговоры, касающиеся выкупа доли компании Mazda в рамках сборочного предприятия, расположенного на территории Владивостока. Пока что держится в секрете информация о сумме возможной сделки.

Если будет прекращено производство транспортных средств Mazda, на дальневосточных мощностях «Соллерс Авто» начнут собирать автомобили прочих марок. Пока что неизвестно, о каких именно брендах ведётся речь. При этом, представители фирмы отметили, что переговоры, касающиеся данного вопроса, уже подходят к концу.

Раньше о возможности свёртывания сборки автомобилей Mazda на территории Российской Федерации сообщалось представителями агентства Nikkei. По заявлению экспертов, основные причины принятия данного решения заключались в логистических сбоях, снижении спроса на автомобильную продукцию в рамках отечественного авторынка, а также санкционном давлении со стороны зарубежных стран.

Представители совместного предприятия Mazda Sollers во второй половине мая текущего года заявляли о том, что возможно возобновление поставок автокомплектующих на предприятие, деятельность которого приостановили в начале сентября.

В завершении стоит отметить, что к перезапуску в настоящее время готовится ещё одно отечественное предприятие. Речь ведётся о калининградском «Автоторе». Здесь раньше осуществляли сборку транспортных средств брендов Hyundai, Kia и BMW. К переналадке сборочных процессов под автомобили нового бренда должны приступить в октябре текущего года.

Автоновости,Mazda,Hyundai,Kia,BMW,Соллерс Авто,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители