«Соллерс Авто» хочет выкупить у Mazda её долю

Представители «Соллерс Авто» и фирмы Mazda ведут обсуждения возможности прекращения выпуска транспортных средств в стенах дальневосточного автозавода группы.

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По заявлению экспертов, российская сторона собирается выкупить предприятие и перезапустить производство. При этом, ещё не завершили переговоры, касающиеся выкупа доли компании Mazda в рамках сборочного предприятия, расположенного на территории Владивостока. Пока что держится в секрете информация о сумме возможной сделки.

Если будет прекращено производство транспортных средств Mazda, на дальневосточных мощностях «Соллерс Авто» начнут собирать автомобили прочих марок. Пока что неизвестно, о каких именно брендах ведётся речь. При этом, представители фирмы отметили, что переговоры, касающиеся данного вопроса, уже подходят к концу.

Раньше о возможности свёртывания сборки автомобилей Mazda на территории Российской Федерации сообщалось представителями агентства Nikkei. По заявлению экспертов, основные причины принятия данного решения заключались в логистических сбоях, снижении спроса на автомобильную продукцию в рамках отечественного авторынка, а также санкционном давлении со стороны зарубежных стран.

Представители совместного предприятия Mazda Sollers во второй половине мая текущего года заявляли о том, что возможно возобновление поставок автокомплектующих на предприятие, деятельность которого приостановили в начале сентября.