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21 минуту назад

К выявлению поддельных техосмотров теперь привлекают дорожные камеры

Ирина Лебедева

Поддельные техосмотры будут выявляться в России быстрее — ГИБДД теперь использует для этого дорожные камеры, сообщает «Коммерсант».

К выявлению поддельных техосмотров теперь привлекают дорожные камеры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В стране оформляют электронные карты по результатам техосмотра в информационной системе техосмотра ЕАИСТО МВД. Требуется фотография автомобиля и технического эксперта на пункте ТО. Издание указывает на то, что многие компании оформляют диагностическую карту на авто без посещения пунктов инструментального контроля, прибегая к фотомонтажу. Так, карты аннулируются в случае обнаружения каких-либо нарушений.

С начала года было прекращено действие более 25 тыс. карт. Газета, ссылаясь на МВД, отмечает, что для аннулирования требуются «необходимые доказательства». В частности, речь идет об анализе записей камер видеонаблюдения или средств автоматической фиксации правонарушений. Это позволит выявить, что транспортное средство в момент проведения техосмотра было не в пункте ТО.

В МВД отметили, что обнаружить поддельные техосмотры позволяют и данные Ространснадзора. Сообщается, что ведомство предоставляет сведения о месте нахождения в определенный период автобуса или грузового транспортного средства, который осуществляет перевозку опасного груза. Речь идет об информации, которая хранится в системе ГЛОНАСС.

По словам эксперта по системам фотовидеофиксации Григория Шухмана, благодаря камерам можно фиксировать проезды транспортных средств через рубежи комплексов.

Ранее сообщалось, что, по данным Российского союза автостраховщиков (РСА), в стране за год стало вдвое меньше станций техосмотра. Их насчитывается 3,8 тыс. штук, тогда как годом ранее их было около 7,3 тыс.

Автоновости,Коммерсант,ГИБДД,Ространснадзор,
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