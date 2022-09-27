Дорожные камеры начали выявлять поддельный техосмотр

По данным издания, признаком поддельного документа, в частности, будет являться то, что автоматические комплексы не зафиксировали автомобиль в районе пункта технического обслуживания (ТО). Если нарушение подтвердится, диагностическую карту аннулируют в течение трех дней, предварительно уведомив об этом владельца автомобиля. В МВД заявили, что с начала этого года уже было аннулировано более 25 тыс. фиктивных карт.