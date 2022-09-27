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2 часа назад

Новости автомира: Госавтоинспекция начала применять дорожные камеры для выявления поддельных техосмотров

Газета.Ruиещё 4

ГИБДД начала использовать дорожные камеры для обнаружения незаконно выданных техосмотров. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Дорожные камеры начали выявлять поддельный техосмотр
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, признаком поддельного документа, в частности, будет являться то, что автоматические комплексы не зафиксировали автомобиль в районе пункта технического обслуживания (ТО). Если нарушение подтвердится, диагностическую карту аннулируют в течение трех дней, предварительно уведомив об этом владельца автомобиля. В МВД заявили, что с начала этого года уже было аннулировано более 25 тыс. фиктивных карт.

Отмечается, что без диагностической карты невозможно перерегистрировать автомобиль или внести изменения в его конструкцию.

Ранее стало известно, что сотрудники Госавтоинспекции имеют право проверить техническое состояние автомобиля, даже если водитель предъявил диагностическую карту. Поводом для проверки могут стать внешне обнаруженные признаки неисправности, способные повлиять на безопасность на дороге.

Автоновости,Коммерсант,ГИБДД,
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