Как долго АвтоВАЗ будет выпускать запчасти для Lada XRay

АвтоВАЗ отказался от выпуска модели Lada XRay – глава компании ранее подтвердил, что приподнятый хэтчбек никогда не вернется на конвейер. Но как быть тем, кто уже приобрел XRay? Вопрос с запчастями регулируется российским законодательством в области прав потребителей: завод продолжит оказывать поддержку модели в течение всего срока ее службы, в том числе обеспечивать сервисные центры оригинальными деталями для ремонта. В случае с Lada XRay срок службы составляет восемь лет или 120 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит ранее.

Фото: © Motor1.com © Motor1.com

Портал «Лада.Онлайн» выяснил, что по состоянию на сегодняшний день на складах «Lada Имидж», дочернего предприятии АвтоВАЗа и его официального дистрибьютора по реализации запасных частей, имеется достаточное количество компонентов для проведения гарантийного и сервисного обслуживания XRay.

Сборка Lada XRay была приостановлена еще весной из-за нехватки комплектующих. Ожидалось, что хэтчбек вернется на конвейер в 2023 году, но в сентябре глава АвтоВАЗа Максим Соколов завил, что производство XRay (и, соответственно, XRay Cross) не возобновится. Дело в том, что в этих автомобилях «слишком большой комплект компонентов, заблокированный для поставок».

По состоянию на середину сентября у дилеров оставалось около пяти сотен экземпляров Lada XRay – эту информацию «Мотору» подтвердили в самом АвтоВАЗе. При текущем уровне продаж в 300 машин в месяц этого запаса хватит примерно до ноября, после чего модель окончательно исчезнет с рынка.