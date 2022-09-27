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1 час назад

Новости автомира: иранский конкурент Lada Vesta получил версию с электромотором

FBM.ru

Компания Iran Khodro, планирующая в следующем году выйти на отечественный авторынок, продемонстрировала электрическую модификацию седана Tara. Примечательно, что это не просто трансформация автомобиля с использованием китайских комплектующих, а проект, в рамках которого главные компоненты разрабатывались при участии местных компаний, уточняет издание “Российская Газета”.

Иранский конкурент Lada Vesta получил версию с электромотором
Фото: FBM.ruFBM.ru

Например, электрический силовой агрегат создала Motorgen и Radsa, за коробку передач отвечают Pertosanat и Mana, тяговую батарею разработала Sababatari, система управления зарядкой и температурой АКБ — результат совместной работы IKCO и Технологического университета Шарифа. Получается, что электрический Iran Khodro обезопасил себя от зависимости от импортных компонентов.

Мощность электромотора Iran Khodro Tara EV составляет 160 лошадиных сил (300 Нм). Разгон с нуля до 100 км/час занимает 9 секунд, максимальная скорость ограничена отметкой 140 километров в час. Дальность хода достигает 300 километров.

Выход Tara EV намечен на следующий год, тираж должен составить 5 тысяч экземпляров.

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