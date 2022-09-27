На авто Citroen вернется логотип 1919 года

Компания Citroen представила новый фирменный стиль, одним из краеугольных элементов которого является логотип, который, пройдя более чем вековую эволюцию, вернулся к историческому начертанию.

Фото: Citroen Citroen

Согласно современному тренду цифровизации, новый логотип лишён трёхмерности для более удобного восприятия, прежде всего, на экранах мобильных устройств, в том числе при включении "тёмного режима", и наружной рекламе.

Дизайнеры компании объяснили, что возвращение к первой версии логотипа является "логичным завершением цикла" - возвращением к первой итерации, представленной Андре Ситроеном и символизирующей инновационную и доступную мобильность.

Новый девиз бренда: "Ничто так не движет нами, как Citroën". Он будет выборочно использоваться в корпоративной коммуникации и некоторых мероприятиях. Новый фирменный стиль, говорят в компании, станет опорой революции в доступной мобильности.

Citroen

В десятый раз переосмысленный шильдик марки дебютирует на "значимом концепте Citroen". Вероятно, его премьера состоится в рамках октябрьского автосалона в Париже. С середины 2023 года новый шильд начнёт появляться на серийных автомобилях марки.