Обновленный пикап Chevrolet Silverado стал мощнее

Американская компания Chevrolet представила обновленный пикап Silverado. Об этом сообщает пресс-служба бренда.
Автомобиль получил новую решетку радиатора, C-образную светодиодную оптику и новые колесные диски. В салоне появились 12,3-дюймовая приборная панель и 13,4-дюймовый сенсорный дисплей для управления мультимедийной системой.
Главное обновление у Chevrolet Silverado произошло под капотом. В базовой версии установлен 6,6-литровый бензиновый мотор V8 мощностью 401 л.с. Он теперь комплектуется не шестиступенчатой, а десятиступенчатой автоматической коробкой передач Allison. Дизельный 6,6-литровый мотор V8 выдает теперь не 445 л.с., как раньше, а 470 л.с.
Новые Chevrolet Silverado будут предлагаться с тремя версиями кабины: стандартной двухдверной, Regular Cab, Double Cab с дополнительными узкими задними дверями и четырехдверной Crew Cab с полноценными дверями и задним пространством.