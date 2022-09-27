Обновленный пикап Chevrolet Silverado стал мощнее

Автомобиль получил новую решетку радиатора, C-образную светодиодную оптику и новые колесные диски. В салоне появились 12,3-дюймовая приборная панель и 13,4-дюймовый сенсорный дисплей для управления мультимедийной системой.

Главное обновление у Chevrolet Silverado произошло под капотом. В базовой версии установлен 6,6-литровый бензиновый мотор V8 мощностью 401 л.с. Он теперь комплектуется не шестиступенчатой, а десятиступенчатой автоматической коробкой передач Allison. Дизельный 6,6-литровый мотор V8 выдает теперь не 445 л.с., как раньше, а 470 л.с.