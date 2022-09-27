Isuzu может прекратить производство в РФ

Японская автомобилестроительная компания Isuzu анализирует возможность прекращения производства грузовиков в России в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом сообщает издание Yomiuri со ссылкой на инсайдера.

Фото: ТАСС/Zuma ТАСС/Zuma

Концерн имеет производственные мощности в Ульяновской области. Деятельность там была приостановлена еще в марте из-за сложностей с поставкой автомобильных деталей.

Ранее японская компания Toyota объявила о полном прекращении производства автомобилей на заводе в Санкт-Петербурге. Компания намерена провести оптимизацию и реструктуризацию офиса в Москве: это позволит поддержать работу автосалонов и обеспечить обслуживание клиентов Toyota и Lexus в РФ.