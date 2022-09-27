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20 минут назад

Новости автомира: японский автоконцерн Isuzu может прекратить производство в РФ

Москва24

Японская автомобилестроительная компания Isuzu анализирует возможность прекращения производства грузовиков в России в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом сообщает издание Yomiuri со ссылкой на инсайдера.

Isuzu может прекратить производство в РФ
Фото: ТАСС/ZumaТАСС/Zuma

Концерн имеет производственные мощности в Ульяновской области. Деятельность там была приостановлена еще в марте из-за сложностей с поставкой автомобильных деталей.

Ранее японская компания Toyota объявила о полном прекращении производства автомобилей на заводе в Санкт-Петербурге. Компания намерена провести оптимизацию и реструктуризацию офиса в Москве: это позволит поддержать работу автосалонов и обеспечить обслуживание клиентов Toyota и Lexus в РФ.

Кроме того, компания Mazda не исключает возможность полного прекращения производства автомобилей на предприятии во Владивостоке в связи с проблемами с цепочками поставок. На данный момент решение о прекращении продаж транспортных средств или их техобслуживания в РФ не принято.

Автоновости,Isuzu,Lexus,Mazda,Toyota,
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