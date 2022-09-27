Еще один автомобильный бренд задумался об уходе из России

Японский автомобильный концерн Isuzu может прекратить выпуск машин на своем заводе в России. Об этом сообщает «Интерфакс».

Компания может принять соответствующее решение из-за невозможности поставок запчастей для сборки машин на конвейер своего ульяновского завода. Предприятие приостановило работу после начала спецоперации на Украине.

Отметим, что модельный ряд техники Isuzu включал в себя пикапы D-Max и грузовые автомобили полной массой 3,5 до 33 тонн. В дилерскую сеть входили 100 центров по России.