Еще один автомобильный бренд задумался об уходе из России

Японский автомобильный концерн Isuzu может прекратить выпуск машин на своем заводе в России. Об этом сообщает «Интерфакс».
Компания может принять соответствующее решение из-за невозможности поставок запчастей для сборки машин на конвейер своего ульяновского завода. Предприятие приостановило работу после начала спецоперации на Украине.
Отметим, что модельный ряд техники Isuzu включал в себя пикапы D-Max и грузовые автомобили полной массой 3,5 до 33 тонн. В дилерскую сеть входили 100 центров по России.
Напомним, что ранее компания Toyota решила прекратить работу своего завода в Санкт-Петербурге. Данный шаг объяснили «сложившейся ситуацией в РФ». Кроме того, автомобильный концерн также заявил о планах оптимизировать работу своего московского офиса, который будет выполнять обязательства перед российскими клиентами и оказывать помощь дилерских центрам.