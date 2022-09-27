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1 час назад

Еще один автомобильный бренд задумался об уходе из России

Никита Бородкин

Японский автомобильный концерн Isuzu может прекратить выпуск машин на своем заводе в России. Об этом сообщает «Интерфакс».

Компания может принять соответствующее решение из-за невозможности поставок запчастей для сборки машин на конвейер своего ульяновского завода. Предприятие приостановило работу после начала спецоперации на Украине.

Оценена возможность возрождения бренда «Жигули»

Отметим, что модельный ряд техники Isuzu включал в себя пикапы D-Max и грузовые автомобили полной массой 3,5 до 33 тонн. В дилерскую сеть входили 100 центров по России.

Напомним, что ранее компания Toyota решила прекратить работу своего завода в Санкт-Петербурге. Данный шаг объяснили «сложившейся ситуацией в РФ». Кроме того, автомобильный концерн также заявил о планах оптимизировать работу своего московского офиса, который будет выполнять обязательства перед российскими клиентами и оказывать помощь дилерских центрам.

Автоновости,Видео,Isuzu,Toyota,
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