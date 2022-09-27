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47 минут назад

Новости автомира: пикап Great Wall Wingle 7 подешевел в России на 200 тыс. руб.

Газета.Ru

Китайская компания Great Wall снизила стоимость пикапа Wingle 7 в России на 200 тыс. руб. Об этом сообщает портал «Автоновости дня».

Пикап Great Wall Wingle 7 подешевел на 200 тыс. рублей
Фото: Great WallGreat Wall

Отмечается, что пикап Great Wall Wingle 7 предлагается у нас в единственной комплектации Comfort, стоимость которой снизилась до 2 799 000 руб. или на 6,7%.

В базовое оснащение пикапа входят кондиционер, две подушки безопасности, круиз-контроль, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, задний парктроник, камера заднего вида и полный «зимний пакет», включающий в себя подогревы передних сидений, зеркал, зоны покоя дворников и форсунок омывателя.

Автомобиль оснащается 2,0-литровым турбодизелем мощностью 143 л.с., шестиступенчатой механической коробкой передач и системой полного привода.

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