Пикап Great Wall Wingle 7 подешевел на 200 тыс. рублей

Китайская компания Great Wall снизила стоимость пикапа Wingle 7 в России на 200 тыс. руб. Об этом сообщает портал «Автоновости дня».

Фото: Great Wall Great Wall

Отмечается, что пикап Great Wall Wingle 7 предлагается у нас в единственной комплектации Comfort, стоимость которой снизилась до 2 799 000 руб. или на 6,7%.

В базовое оснащение пикапа входят кондиционер, две подушки безопасности, круиз-контроль, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, задний парктроник, камера заднего вида и полный «зимний пакет», включающий в себя подогревы передних сидений, зеркал, зоны покоя дворников и форсунок омывателя.