Chevrolet выпускает самый мощный Tahoe в истории

Chevrolet привез на автосалон в Детройте с RST Performance Edition внедорожник Tahoe. Автомобиль получил технические усовершенствования шасси и подвески, которые обычно используются в полицейских перехватчиках, а также значительное увеличение мощности, что сделало его самой мощной моделью Tahoe за всю историю.

Фото: ПроКроссовер.ру ПроКроссовер.ру

В частности, 6,2-литровый V8 под капотом выдает 439 л.с. и 632 Нм крутящего момента, превосходя спецификацию RST, на которой он основан, на 13 л.с. и 9 Нм. Компания выделяет модернизированные компоненты впуска и выпуска в качестве основных факторов. Десятиступенчатая автоматическая коробка передач передает крутящий момент на обе оси.

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