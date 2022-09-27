Chevrolet выпускает самый мощный Tahoe в истории

Chevrolet привез на автосалон в Детройте с RST Performance Edition внедорожник Tahoe. Автомобиль получил технические усовершенствования шасси и подвески, которые обычно используются в полицейских перехватчиках, а также значительное увеличение мощности, что сделало его самой мощной моделью Tahoe за всю историю.
В частности, 6,2-литровый V8 под капотом выдает 439 л.с. и 632 Нм крутящего момента, превосходя спецификацию RST, на которой он основан, на 13 л.с. и 9 Нм. Компания выделяет модернизированные компоненты впуска и выпуска в качестве основных факторов. Десятиступенчатая автоматическая коробка передач передает крутящий момент на обе оси.
Внедорожнику теперь требуется 5,78 секунды для разгона от 0 до 100 км в час, что на пару сотых секунды меньше, чем у оригинала. Максимальная скорость не превышает 200 км/ч, а четверть мили остается позади за 14,2 секунды — RST на 0,2 секунды медленнее. Chevy Tahoe RST Performance Edition стоит на 8 525 долларов больше, чем обычная версия.