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1 час назад

Нововсти автомира: новый e-3008 выехал на тесты, замаскировавшись под Citroen C5 Aircross

Motor.ru

Компания Peugeot готовится к грядущей премьере кроссовера с индексом 3008 нового поколения и уже приступила к дорожным испытаниям. Пока они находятся на начальном этапе, так что для тестов используется мул – кузов существующего автомобиля, под которым скрыты узлы и агрегаты новой модели. Примечательно, что выбор французской марки пал не на актуальный 3008-й, а на «родственный» Citroen C5 Aircross.

На тестах новый e-3008 маскируется под Citroen C5 Aircross
Фото: © Motor.es© Motor.es

Тестовый мул заметили в Европе. Как утверждает Motor.es, под кузовом Citroen C5 Aircross скрывается именно электрическая модификация e-3008, и этому есть ряд косвенных подтверждений: например, у автомобиля большой дорожный просвет, другое расстояние между осями, а под днищем можно заметить выступающие элементы тяговой батареи. Иначе выглядит и корма.

Motor.es
Motor.es

О будущем e-3008 известно, что он будет базироваться на новой модульной платформе eVMP (Electric Vehicle Modular Platform), и именно электрокар Peugeot станет первой моделью на этой «тележке». По неофициальным данным, на выбор предложат две моноприводные версии с одним электромотором и полноприводные с электромоторами на каждой из осей.

Мощность установок будет варьироваться от 170 до 245 лошадиных сил, а емкость аккумуляторов – от 87 до 104 киловатт-часов. Без подзарядки электрокросс сможет проезжать от 400 до 700 километров.

Европейцам Peugeot e-3008 придется подождать как минимум до 2024 года, хотя заказы могут начать принимать уже в конце 2023-го. Новинке обещан пятиместный салон и багажник, который не будет уступать по вместительности багажнику кроссовера с ДВС.

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