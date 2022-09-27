На тестах новый e-3008 маскируется под Citroen C5 Aircross

Компания Peugeot готовится к грядущей премьере кроссовера с индексом 3008 нового поколения и уже приступила к дорожным испытаниям. Пока они находятся на начальном этапе, так что для тестов используется мул – кузов существующего автомобиля, под которым скрыты узлы и агрегаты новой модели. Примечательно, что выбор французской марки пал не на актуальный 3008-й, а на «родственный» Citroen C5 Aircross.

Фото: © Motor.es © Motor.es

Тестовый мул заметили в Европе. Как утверждает Motor.es, под кузовом Citroen C5 Aircross скрывается именно электрическая модификация e-3008, и этому есть ряд косвенных подтверждений: например, у автомобиля большой дорожный просвет, другое расстояние между осями, а под днищем можно заметить выступающие элементы тяговой батареи. Иначе выглядит и корма.

Motor.es

Motor.es

О будущем e-3008 известно, что он будет базироваться на новой модульной платформе eVMP (Electric Vehicle Modular Platform), и именно электрокар Peugeot станет первой моделью на этой «тележке». По неофициальным данным, на выбор предложат две моноприводные версии с одним электромотором и полноприводные с электромоторами на каждой из осей.

Мощность установок будет варьироваться от 170 до 245 лошадиных сил, а емкость аккумуляторов – от 87 до 104 киловатт-часов. Без подзарядки электрокросс сможет проезжать от 400 до 700 километров.