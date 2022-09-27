Hyundai Solaris нового поколения засветился на шпионских фотографиях

В Южной Корее сфотографировали Hyundai Verna нового поколения – в России эта модель известна под названием Solaris. Это не первое появление закамуфлированного прототипа на дорогах общего пользования, и некоторые подробности о модели уже имеются. Например, известно, что со сменой поколения бюджетный седан заметно преобразится, вероятно, даже унаследует некоторые стилистические особенности у следующего Grandeur. Новинке также прочат виртуальную панель приборов и более крупный экран мультимедийной системы.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Глобальный Hyundai Verna (на некоторых рынках также представлен под именем Accent) актуального поколения представлен с 2016 года, а последний рестайлинг он пережил в 2019-м. Теперь же к дебюту говорится совершенно новый седан, который увеличится в габаритах, получит более покатую крышу и современный дизайн в духе грядущих новинок Hyundai.

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На свежих шпионских фотографиях можно заметить двухуровневую переднюю оптику, просматривающуюся сквозь сетку камуфляжа. Шпионам удалось заглянуть и в салон – там новые центральный тоннель, селектор коробки и кресла. А вот переднюю панель сфотографировать не удалось.

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