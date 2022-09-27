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1 час назад

Новости автомира: В России придумали способ обеспечить связью все федеральные автотрассы

Motor.ruиещё 1

Генеральный директор ФГБУ «Научно-исследовательского института Радио» (НИИР) Олег Иванов сообщил, что специалисты разработали энергонезависимую опору для телекоммуникационного оборудования, которая позволит обеспечить надежной связью автомобильные трассы и отдаленные районы России. При этом стоимость реализации подобного проекта, которая будет зависеть от масштабов производства, разработчики пока не называют.

В России придумали способ обеспечить связью все федеральные автотрассы
Фото: motor.rumotor.ru

Опора представляет собой специальную конструкцию, на которой разместят телекоммуникационное оборудование в тех местах, где отсутствует подключение к электросетям. Устройство способно в автономном режиме снабжать оборудование электричеством за счет солнечных батарей, двух видов ветрогенераторов и аккумуляторов, расположенных под землей. Модификация опоры позволяет выдавать мощность, которой хватит на обслуживание базовой станции сотовой связи в стандарте LTE (4G), тропосферной или радиорелейнойстанции, а также интернета вещей. Ориентировочный срок службы аккумуляторов составляет 20 лет.

Разработчики изготовили первый прототип опоры, который разместили на полигоне в Балашихе. По словам специалистов, устройство прошло все необходимые испытания. Как только институт получит заказ, изделие запустят в серийное производство. Руководитель учреждения заявил, что новая технология позволяет организовать непрерывное покрытие сотовой связью на всех федеральных автомобильных дорогах и в отдаленной местности.

В середине июля Владимир Путин поручилотремонтировать 85 процентов автомобильных дорог в России. План дорожного строительства планируют реализовать к 2027 году.

Автоновости,Олег Иванов,Владимир Путин,НИИР,
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