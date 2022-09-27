В России придумали способ обеспечить связью все федеральные автотрассы

Генеральный директор ФГБУ «Научно-исследовательского института Радио» (НИИР) Олег Иванов сообщил, что специалисты разработали энергонезависимую опору для телекоммуникационного оборудования, которая позволит обеспечить надежной связью автомобильные трассы и отдаленные районы России. При этом стоимость реализации подобного проекта, которая будет зависеть от масштабов производства, разработчики пока не называют.

Фото: motor.ru motor.ru

Опора представляет собой специальную конструкцию, на которой разместят телекоммуникационное оборудование в тех местах, где отсутствует подключение к электросетям. Устройство способно в автономном режиме снабжать оборудование электричеством за счет солнечных батарей, двух видов ветрогенераторов и аккумуляторов, расположенных под землей. Модификация опоры позволяет выдавать мощность, которой хватит на обслуживание базовой станции сотовой связи в стандарте LTE (4G), тропосферной или радиорелейнойстанции, а также интернета вещей. Ориентировочный срок службы аккумуляторов составляет 20 лет.

Разработчики изготовили первый прототип опоры, который разместили на полигоне в Балашихе. По словам специалистов, устройство прошло все необходимые испытания. Как только институт получит заказ, изделие запустят в серийное производство. Руководитель учреждения заявил, что новая технология позволяет организовать непрерывное покрытие сотовой связью на всех федеральных автомобильных дорогах и в отдаленной местности.