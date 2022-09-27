Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+22° в 
USD 58.18EUR 56.00
Войти в почту
3 часа назад

Новостиа автомира: Последние KIA Seltos продают в РФ

Max-cars.ruиещё 1

«Мы заканчиваем работу в первых числах октября и полностью запускаем производство на переналадку. Дальше начинаем производство новых моделей», — Владимир Щербаков, основатель «Автотора» в Калининградской области.

Дилерам приехали последние Kia Seltos по безумным ценам
Фото: Max-cars.ruMax-cars.ru

Российские дилеры продают последнюю партию автомобилей марки KIA. Как стало известно «Max-Cars», такие заявления начали звучать в автосалонах во время продажи кроссоверов KIA Seltos. Как отмечает издание Quto, покупателю предлагают купить версию Style за 2,89 млн рублей. Тогда как в прайс-листе машина стоит от 2,375 млн рублей. То есть, наценка дилера больше полумиллиона рублей.

Если посмотреть на другие модели, то везде можно заметить расхождение с рекомендованными ценами на 400-600 тысяч рублей. Внедорожники KIA Mohave тоже, по словам дилеров, сейчас приедут последней партией. Что будет происходить с маркой дальше, никто пока не говорит. Цены на KIA Mohave пока не названы, но предположительно дефицитную машину хотят предлагать за 7,5 млн рублей.

На фоне прекращения локализованного производства стоит напомнить, что южнокорейский производитель получил документы, допускающий импорт машин. Да, их стоимость может увеличиться. Но совсем без автомобилей корейского производства россияне не останутся. ОТТС уже выданы KIA K5, KIA Stinger, Kia Soul, KIA Sorento, KIA Seltos и KIA Mohave с KIA Cerato. Седан KIA Rio пока не получал документов, позволяющих его импортировать.

Потенциально настроить новые логистические цепочки можно. Но все зависит от дальнейших темпов распространения и расширения санкций против России.

Автоновости,Kia Mohave,Kia Cerato,Kia Soul,Kia Sorento,Kia Rio,Kia Stinger,Kia,Владимир Щербаков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители