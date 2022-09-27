Дилерам приехали последние Kia Seltos по безумным ценам

«Мы заканчиваем работу в первых числах октября и полностью запускаем производство на переналадку. Дальше начинаем производство новых моделей», — Владимир Щербаков, основатель «Автотора» в Калининградской области.

Фото: Max-cars.ru Max-cars.ru

Российские дилеры продают последнюю партию автомобилей марки KIA. Как стало известно «Max-Cars», такие заявления начали звучать в автосалонах во время продажи кроссоверов KIA Seltos. Как отмечает издание Quto, покупателю предлагают купить версию Style за 2,89 млн рублей. Тогда как в прайс-листе машина стоит от 2,375 млн рублей. То есть, наценка дилера больше полумиллиона рублей.

Если посмотреть на другие модели, то везде можно заметить расхождение с рекомендованными ценами на 400-600 тысяч рублей. Внедорожники KIA Mohave тоже, по словам дилеров, сейчас приедут последней партией. Что будет происходить с маркой дальше, никто пока не говорит. Цены на KIA Mohave пока не названы, но предположительно дефицитную машину хотят предлагать за 7,5 млн рублей.

На фоне прекращения локализованного производства стоит напомнить, что южнокорейский производитель получил документы, допускающий импорт машин. Да, их стоимость может увеличиться. Но совсем без автомобилей корейского производства россияне не останутся. ОТТС уже выданы KIA K5, KIA Stinger, Kia Soul, KIA Sorento, KIA Seltos и KIA Mohave с KIA Cerato. Седан KIA Rio пока не получал документов, позволяющих его импортировать.