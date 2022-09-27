Финский магазин отказался продавать запчасти россиянам

Магазин автозапчастей Auto-Suni, расположенный в городе Лаппеенранта на юге Финляндии, отказывается торговать с россиянами. Как пишет местное издание Kauppalehti со ссылкой на директора магазина по техническому обслуживанию Антти Мякитало, финны боятся нарушить санкционный режим. Дело в том, что некоторые российские покупатели заказывают крупные партии деталей, что наводит на подозрение, что дальше эти детали отправятся в Российскую Федерацию — в обход санкций.

В нынешнем году покупательское поведение россиян заметно изменилось, сказал Антти Мякитало. После введения западом санкций российские граждане стали заказывать большие партии деталей в Auto-Suni: иногда приходят заказы на десятки штук, иногда — на сотни.

Мякитало заявил, что продажа автозапчастей с целью их дальнейшей перепродажи противоречит контракту. То есть, магазин может продавать детали только частным покупателям и мастерским для использования. А именно таких клиентов из России сейчас приходит мало, большинство хочет сделать большие закупки.

Тем не менее россияне — меньшинство среди клиентов магазина, добавил Мякитало, так что никакого ущерба отказ от работы с ними не нанесет. Товары Auto-Suni поставляют европейские фирмы, которые свернули отношения с Россией после введения санкций.