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2 часа назад

Новости автомира: финский магазин отказался продавать запчасти россиянам

Motor.ru

Магазин автозапчастей Auto-Suni, расположенный в городе Лаппеенранта на юге Финляндии, отказывается торговать с россиянами. Как пишет местное издание Kauppalehti со ссылкой на директора магазина по техническому обслуживанию Антти Мякитало, финны боятся нарушить санкционный режим. Дело в том, что некоторые российские покупатели заказывают крупные партии деталей, что наводит на подозрение, что дальше эти детали отправятся в Российскую Федерацию — в обход санкций.

Финский магазин отказался продавать запчасти россиянам
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В нынешнем году покупательское поведение россиян заметно изменилось, сказал Антти Мякитало. После введения западом санкций российские граждане стали заказывать большие партии деталей в Auto-Suni: иногда приходят заказы на десятки штук, иногда — на сотни.

Мякитало заявил, что продажа автозапчастей с целью их дальнейшей перепродажи противоречит контракту. То есть, магазин может продавать детали только частным покупателям и мастерским для использования. А именно таких клиентов из России сейчас приходит мало, большинство хочет сделать большие закупки.

Тем не менее россияне — меньшинство среди клиентов магазина, добавил Мякитало, так что никакого ущерба отказ от работы с ними не нанесет. Товары Auto-Suni поставляют европейские фирмы, которые свернули отношения с Россией после введения санкций.

Ранее представители автосервисов России предупредили о надвигающемся «хаосе» на рынке запчастей страны. Поставки из-за рубежа нестабильны, как и стоимость ввозимых запчастей, взлетевшая на фоне осложнения геополитической ситуации.

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