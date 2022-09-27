В ФАС рассказали, на сколько вырастут цены на техосмотр в 2023 году

Новая методика по расчету стоимости техосмотра была принята в разных регионах России. Как сообщает Autonews.ru, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) опубликовала документ, согласно которому, обновленные минимальные тарифы начнут действовать с 1 января 2023 года.

Вариантов расчета, согласно изменениям, будет два. Сперва власти должны провести индексацию тарифов по уровню инфляции за минувшие годы. С 2025 года расчеты можно будет производить на основе информации от самих операторов пунктов техосмотра. Однако второй метод будет работать только в том случае, если данные предоставит хотя-бы половина от всех участников рынка в регионе.

При этом цены для разного вида транспорта не могут быть ниже представленных в табличке значений. Для легковых автомобилей это 913 рублей, для мотоциклов, мопедов и схожего транспорта это 321 рубль, для автобусов, троллейбусов и спецсредств — это от 1563 (категория М2) до 1888 рублей (категория М3). Минимальная цена для осмотра грузовых автомобилей составляет 999 рублей.

В ФАС подчеркнули, что при подготовке документа изучили действующие тарифы на техосмотр — выяснилось, что в ряде регионов они не менялись с 2012 года, либо росли медленнее инфляции. При этом для пунктов постарались рассчитать такую стоимость услуги, при которой ее будет экономически целесообразно оказывать.