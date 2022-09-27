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15 минут назад

Новости автомира: журнал "За рулем" раскрыл характеристики мультимедиа обновленной Lada Vesta

Газета.Ru

Комплектация обновленной Lada Vesta с новой медиасистемой, предварительно, будет называться Luxe Techno. Информация об этом размещена в верифицированном сообществе журнала «За рулем» в VK.

Стали известны характеристики мультимедиа обновленной Lada Vesta
Фото: За рулем | Официальное сообщество/VKЗа рулем | Официальное сообщество/VK

Вертикально ориентированный экран мультимедиа имеет диагональ 10,2 дюйма, его разрешение — 960 на 1280 пикселей. Среди функционала системы — парковочный ассистент с режимами маневрирования и движения с прицепом. В основных режимах работы поверхность экрана разделена на две области. Также в медиасистеме предусмотрены всплывающие уведомления о работе климатической установки, превышении скорости и других параметрах. Также на экране предусмотрена панель для быстрого переключения функций.

Для того, чтобы подключить устройство к Интернету, потребуется внешний модем или раздача Wi-Fi со смартфона. Карта навигации может работать в трех режимах. Кроме того, в мультимедиа Lada Vesta NG предусмотрен функционал Apple CarPlay и Android Auto.

Ранее президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов сообщил, что выпуск обновленной Lada Vesta планируется возобновить в марте 2023 года.

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