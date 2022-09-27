Стали известны характеристики мультимедиа обновленной Lada Vesta

Комплектация обновленной Lada Vesta с новой медиасистемой, предварительно, будет называться Luxe Techno. Информация об этом размещена в верифицированном сообществе журнала «За рулем» в VK.

Фото: За рулем | Официальное сообщество/VK За рулем | Официальное сообщество/VK

Вертикально ориентированный экран мультимедиа имеет диагональ 10,2 дюйма, его разрешение — 960 на 1280 пикселей. Среди функционала системы — парковочный ассистент с режимами маневрирования и движения с прицепом. В основных режимах работы поверхность экрана разделена на две области. Также в медиасистеме предусмотрены всплывающие уведомления о работе климатической установки, превышении скорости и других параметрах. Также на экране предусмотрена панель для быстрого переключения функций.

Для того, чтобы подключить устройство к Интернету, потребуется внешний модем или раздача Wi-Fi со смартфона. Карта навигации может работать в трех режимах. Кроме того, в мультимедиа Lada Vesta NG предусмотрен функционал Apple CarPlay и Android Auto.