Могут ли сотрудники ГИБДД вручать повестки мобилизованным

Сотрудники ГИБДД могут раздавать повестки мобилизованным россиянам, как и любые другие полицейские, пояснили юристы в разговоре с «Газетой.Ru». Однако для этого гаишнику должен дать определенное поручение военкомат, причем в отношении конкретного гражданина, который подпадает под призыв. Военкомат выдает повестки, выписанные на определенных граждан, что делает раздачу документов в потоке машин на дорогах невозможной — в теории.

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По словам адвоката Валерия Ванина, сотрудники ГИБДД могут раздавать повестки, если их уполномочил военкомат. «В таком случае полицейский по сути выполняет функцию почтальона, доставляющего письмо с уведомлением о вручении», — сказал адвокат.

При этом отказ от подписания повестки на месте может повлечь за собой составление протокола с привлечением свидетелей. Они должны подтвердить, что гражданин уведомлен о вызове, даже если он сам не желает подписывать документ.

Другой юрист, адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько, напоминает, что повестка адресована конкретному гражданину. А вероятность встретить именно его на дороге невелика. Таким образом, в теории идея раздачи бумаг проезжающим мимо автомобилистам нереализуема.

Информацию о том, что мужчин-водителей будут вылавливать из потока и раздавать повестки, 22 сентября опровергло Министерство внутренних дел. В МВД назвали это фейком и призвали ориентироваться на официальные источники.