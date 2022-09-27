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2 часа назад

Новости автомира: могут ли сотрудники ГИБДД вручать повестки. Ответ юристов

Motor.ruиещё 1

Сотрудники ГИБДД могут раздавать повестки мобилизованным россиянам, как и любые другие полицейские, пояснили юристы в разговоре с «Газетой.Ru». Однако для этого гаишнику должен дать определенное поручение военкомат, причем в отношении конкретного гражданина, который подпадает под призыв. Военкомат выдает повестки, выписанные на определенных граждан, что делает раздачу документов в потоке машин на дорогах невозможной — в теории.

Могут ли сотрудники ГИБДД вручать повестки мобилизованным
Фото: Motor.ruMotor.ru

По словам адвоката Валерия Ванина, сотрудники ГИБДД могут раздавать повестки, если их уполномочил военкомат. «В таком случае полицейский по сути выполняет функцию почтальона, доставляющего письмо с уведомлением о вручении», — сказал адвокат.

При этом отказ от подписания повестки на месте может повлечь за собой составление протокола с привлечением свидетелей. Они должны подтвердить, что гражданин уведомлен о вызове, даже если он сам не желает подписывать документ.

Другой юрист, адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько, напоминает, что повестка адресована конкретному гражданину. А вероятность встретить именно его на дороге невелика. Таким образом, в теории идея раздачи бумаг проезжающим мимо автомобилистам нереализуема.

Информацию о том, что мужчин-водителей будут вылавливать из потока и раздавать повестки, 22 сентября опровергло Министерство внутренних дел. В МВД назвали это фейком и призвали ориентироваться на официальные источники.

Ранее КамАЗ пообещал щедрые выплаты мобилизованным сотрудникам. В дополнение к государственным платежам они будут получать по 50 тысяч рублей в месяц. Также за ними сохранят рабочие места, а власти города обеспечат бесплатное питание их детям-школьникам.

Автоновости,Сергей Радько,ГИБДД,
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