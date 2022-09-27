Финский магазин отказался продавать запчасти россиянам

Финский магазин автозапчастей Auto-Suni отказался торговать с россиянами. Об этом сообщает местное издание Kauppalehti со ссылкой на директора магазина по техническому обслуживанию Антти Мякитало.

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Отказ от торговли с россиянами объяснили тем, что финны боятся нарушить санкционный режим. Представители Auto-Suni опасаются, что некоторые российские покупатели, которые заказывают крупные партии деталей, собираются отправить продукцию в Россию – в обход санкций.

Антти Мякитало отметил, что с введением новых санкций покупательское поведение россиян изменилось. Например, многие граждане России стали заказывать большие партии деталей, иногда в десятки или даже сотни штук. Мякитало напомнил, что перепродажа приобретенных в Auto-Suni запчастей противоречит контракту. Магазин может продавать детали только частным покупателям и мастерским.