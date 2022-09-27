Кинорежиссер объявил охоту на Илона Маска и Tesla

В скором времени может появиться короткометражный фильм, целью которого является попытка нанести мощный удар по репутации Илона Маска и его детищу - компании Tesla. Кинорежиссёр объявил среди блогеров кастинг, обещая всего за час работы заплатить сто долларов.
Название фильма: "Человек против Маска". Главными действующими лицами короткометражки, согласно техзаданию, скрин которого опубликовал ресурс Teslarati, должны стать медийные личности (примерно 75-100 человек) с большой и активной базой подписчиков. "Актёрам" необходимо записать 10-15-минутный монолог, в котором будет разноситься в пух и прах Маск, Tesla и система Full-Self Driving. Посыл фильма заключается в обвинении Илона Маска в безответственности по отношению к безопасности на дороге, любви к деньгам и славе, которые были заработаны путём обмана тысяч автолюбителей, купившихся на заявления о возможностях "автопилота".
Другими словами, травля Маска в данном случае имеет заказной характер. Система FSD имеет немало сторонников, но и противников у неё хватает. Общественные деятели и некоторые политики призывают запретить использовать терминологию "автопилот" в отношении системы помощи водителю, ссылаясь на её несовершенство. В рамках Dawn Project, основанным давним критиком Tesla Дэном О"Даудом, была проведена серия тестов FSD, которая не смогла распознать манекен ребёнка, раз за разом сбивая его.
Юристы Tesla требуют удалить скандальное видео. В то же время владельцы Tesla сами испытывают работу FSD, и в их роликах Full Self-Driving ведёт себя адекватно. Так или иначе, если у системы наблюдаются баги и глюки, то она не может называться "автопилотом" и эксплуатироваться на дорогах общего пользования без контроля со стороны водителя.