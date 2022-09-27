Кинорежиссер объявил охоту на Илона Маска и Tesla

В скором времени может появиться короткометражный фильм, целью которого является попытка нанести мощный удар по репутации Илона Маска и его детищу - компании Tesla. Кинорежиссёр объявил среди блогеров кастинг, обещая всего за час работы заплатить сто долларов.

Фото: Tesla Tesla

Название фильма: "Человек против Маска". Главными действующими лицами короткометражки, согласно техзаданию, скрин которого опубликовал ресурс Teslarati, должны стать медийные личности (примерно 75-100 человек) с большой и активной базой подписчиков. "Актёрам" необходимо записать 10-15-минутный монолог, в котором будет разноситься в пух и прах Маск, Tesla и система Full-Self Driving. Посыл фильма заключается в обвинении Илона Маска в безответственности по отношению к безопасности на дороге, любви к деньгам и славе, которые были заработаны путём обмана тысяч автолюбителей, купившихся на заявления о возможностях "автопилота".

Другими словами, травля Маска в данном случае имеет заказной характер. Система FSD имеет немало сторонников, но и противников у неё хватает. Общественные деятели и некоторые политики призывают запретить использовать терминологию "автопилот" в отношении системы помощи водителю, ссылаясь на её несовершенство. В рамках Dawn Project, основанным давним критиком Tesla Дэном О"Даудом, была проведена серия тестов FSD, которая не смогла распознать манекен ребёнка, раз за разом сбивая его.