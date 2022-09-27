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57 минут назад

Новости автомира: В России появились «дешевые» Hyundai Santa Fe. Но есть нюанс

Motor.ru

Некоторые российские дилерские центры Hyundai организовали прямые поставки автомобилей из Южной Кореи. В основном автосалоны привозят кроссоверы Santa Fe и Tucson, а также седаны Elantra. На все машины оформляют сертификационные документы, а комплектации и технические характеристики завезенных по параллельному импорту автомобилей идентичны тем, которые до недавнего времени собирали в Калининграде на заводе «Автотор». Такие Hyundai могут стоить дешевле выпущенных в России, однако тут есть нюанс.

В России появились «дешевые» Hyundai Santa Fe
Фото: Motor.ruMotor.ru

В настоящее время реальная стоимость Hyundai Tucson в России составляет от четырех до пяти миллионов рублей. При этом рекомендованная автопроизводителем цена составляет от 2,7 до 3,8 миллиона рублей. Что касается Sante Fe, то автосалоны нередко предлагают машины, стоимость которых доходит до семи миллионов рублей. Но максимальная цена, установленная Hyundai, составляет 4,9 миллиона рублей.

Дилерские центры предлагают сэкономить, купив автомобили, ввезенные по параллельному импорту. Такие Sante Fe обойдутся покупателям на миллион-полтора дешевле. Однако у таких машин не будет полноценной гарантии производителя. Кроме того, у «серых» кроссоверов выше заявленная мощность двигателя, а значит и транспортный налог.

К примеру, Sante Fe, оборудованные 2,2-литровым дизельным мотором в России сертифицированы под 199 лошадиных сил. У кроссоверов, привезенных из Южной Кореи, мощность аналогичного агрегата по паспорту составляет 202 лошадиные силы. Кажется, что разница не существенная, однако на деле налоговая ставка окажется на треть выше.

В начале сентября в России продлили срок действия параллельного импорта. Изначально «серые» схемы ввоза автомобилей разрешили до конца нынешнего года.

Hyundai Elantra N и ещё 6 «горячих» четырехдверок

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