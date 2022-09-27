General Motors придумала адаптивный руль

Компания General Motors запатентовала адаптивный руль. Он может менять форму, толщину, текстуру и даже расположение упоров под большие пальцы. Делается это с помощью пневмокамер, которые реагируют на данные извне или активируется вручную. Пока технология описана лишь в общих словах, но возможности, которые она открывает, выглядят интересно. Например, меняя форму и текстуру руля можно настраивать его под конкретного водителя или под условия движения.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Патентная заявка описывает адаптивный руль, который может менять форму как автоматически, так и по указке водителя. Реализовано это довольно просто — с помощью системы пневмокамер. Их планируют встраивать в обод и материал оплётки, что позволить регулировать не только толщину руля, но также физически изменять его форму и даже твердость.

По задумке, водителю будут доступны несколько предустановленных профилей. Получая данные он внешних датчиков и «играя» с пневмокамерами, система сможет подстраивать руль под конкретного человека или же под характер движения в конкретный момент времени. Активировать те или иные настройки предлагается вручную либо автоматически: по брелоку, с помощью Face ID, на основе данных о сердцебиении, температуре и уровне стресса.