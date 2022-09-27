Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+22° в 
USD 58.18EUR 56.00
Войти в почту
1 час назад

Новости автомира: Какие автомобили будет выпускать «Автотор» вместо иномарок

Car.ru

Калининградский завод «Автотор» планирует в октябре текущего года заняться всеми работами для того, чтобы выпускать новые модели транспортных средств. В частности, автомобильные линии будут модернизированы и доработаны. Производитель планирует локализовать сборку автомобилей с отечественными компонентами.

Какие автомобили будет выпускать «Автотор» вместо иномарок
Фото: car.rucar.ru

Выпуск новых моделей позволит избежать возникновения проблем с простоем линий сборки. Кроме того, сотрудники смогут работать полноценно. Одной из моделей, которая, возможно, будет собираться на этом заводе, станет обновленная LADA Granta. Производитель уверен, что эта машина еще длительное время будет востребована у российских покупателей.

Отказ от производства иностранных моделей связан с нехваткой компонентов и сложным положением на мировом рынке. Однако, закрывать завод руководство не собирается, поэтому было принято решение о его реструктуризации. Сборка автомобилей будет осуществляться по полному циклу, что позволит сразу же поставлять их на рынок для последующей продажи.

Кроме того, не исключено, что производитель перейдет на выпуск электрифицированных моделей. Правда, в этом случае придется в очередной раз дорабатывать линии сборки, чтобы они могли позволять собирать электрокары. Инвестиции на изменение производственных линий вкладываются поэтапно, их сумма пока не озвучивается.

Точных сроков начала производства новых автомобилей пока не озвучивают. Но очевидно, что оно начнется до конца текущего года, а вот продажа первых машин стартует только в 2023 году. Транспортные средства будут поставляться во все работающие дилерские центры.

Автоновости,Lada Granta,Lada,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители