Какие автомобили будет выпускать «Автотор» вместо иномарок

Калининградский завод «Автотор» планирует в октябре текущего года заняться всеми работами для того, чтобы выпускать новые модели транспортных средств. В частности, автомобильные линии будут модернизированы и доработаны. Производитель планирует локализовать сборку автомобилей с отечественными компонентами.

Фото: car.ru car.ru

Выпуск новых моделей позволит избежать возникновения проблем с простоем линий сборки. Кроме того, сотрудники смогут работать полноценно. Одной из моделей, которая, возможно, будет собираться на этом заводе, станет обновленная LADA Granta. Производитель уверен, что эта машина еще длительное время будет востребована у российских покупателей.

Отказ от производства иностранных моделей связан с нехваткой компонентов и сложным положением на мировом рынке. Однако, закрывать завод руководство не собирается, поэтому было принято решение о его реструктуризации. Сборка автомобилей будет осуществляться по полному циклу, что позволит сразу же поставлять их на рынок для последующей продажи.

Кроме того, не исключено, что производитель перейдет на выпуск электрифицированных моделей. Правда, в этом случае придется в очередной раз дорабатывать линии сборки, чтобы они могли позволять собирать электрокары. Инвестиции на изменение производственных линий вкладываются поэтапно, их сумма пока не озвучивается.