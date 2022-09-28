В России появились Range Rover по параллельному импорту

24 февраля концерн Jaguar Land Rover прекратил поставки всего модельного ряда в Россию. Спустя несколько месяцев дилерские центры переориентировали на параллельный импорт. Большинство внедорожников привозят в нашу страну из Европы. Кроме того, в автосалонах можно найти машины из Объединённых Арабских Эмиратов. При этом стоимость «серых» автомобилей в России существенно отличается от европейских цен.

Фото: motor.ru motor.ru

Новое поколение Range Rover должны были привезти в России весной нынешнего года. В Германии стоимость внедорожника начинается от 125 900 евро (примерно семь миллионов рублей по текущему курсу). В московских дилерских центрах вседорожники предлагают минимум за 23 миллиона рублей. При этом большинство машин оценивают в 30 миллионов.

Стоимость нового Range Rover в исполнении First Edition в европейских странах начинается от 180 400 евро (чуть больше десяти миллионов рублей). Такой же внедорожник в России дилеры предлагают за 30 миллионов. А за версию Autobiography покупателям придется заплатить от 30 до 35 миллионов рублей. На автомобили, ввезенные по параллельному импорту в Россию, распространяется только усеченная гарантия от конкретного автосалона.