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1 час назад

Новости автомира: В России появились Range Rover по параллельному импорту: известны цены

Motor.ruиещё 1

24 февраля концерн Jaguar Land Rover прекратил поставки всего модельного ряда в Россию. Спустя несколько месяцев дилерские центры переориентировали на параллельный импорт. Большинство внедорожников привозят в нашу страну из Европы. Кроме того, в автосалонах можно найти машины из Объединённых Арабских Эмиратов. При этом стоимость «серых» автомобилей в России существенно отличается от европейских цен.

В России появились Range Rover по параллельному импорту
Фото: motor.rumotor.ru

Новое поколение Range Rover должны были привезти в России весной нынешнего года. В Германии стоимость внедорожника начинается от 125 900 евро (примерно семь миллионов рублей по текущему курсу). В московских дилерских центрах вседорожники предлагают минимум за 23 миллиона рублей. При этом большинство машин оценивают в 30 миллионов.

Стоимость нового Range Rover в исполнении First Edition в европейских странах начинается от 180 400 евро (чуть больше десяти миллионов рублей). Такой же внедорожник в России дилеры предлагают за 30 миллионов. А за версию Autobiography покупателям придется заплатить от 30 до 35 миллионов рублей. На автомобили, ввезенные по параллельному импорту в Россию, распространяется только усеченная гарантия от конкретного автосалона.

Накануне в России появились в продаже «дешевые» Hyundai Santa Fe и Tucson, ввезенные по параллельному импорту. При этом у таких автомобилей будет не полная гарантия и другой транспортный налог.

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