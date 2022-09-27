На границе Грузии с Россией появился стихийный авторынок

Россияне, пытающиеся уехать в Грузию, организовали на границе страны стихийный авторынок, начав продавать свои машины, стоящие в пробках.

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Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, объявления о продаже автомобилей на границе Грузии начали появляться в Telegram-каналах, посвященных отъезду из России. В них владельцы машин указывают не только цену, но и расстояние транспортных средств до пропускного пункта. Марки, продаваемых на границе автомобилей, начинаются с Kia и заканчиваются Mercedes.

Автор одного из объявлений пояснил Telegram-каналу Baza, что не хочет «стоять неделю» и готов отдать свою BMW в шести километрах от пограничного пункта за полтора миллиона. Все россияне, избавившись от своих машин, планируют перейти границу Грузии пешком.

телеграм-канал "Вaza"