В России могут появиться иранские электромобили

Первые иранские электромобили Khodro Tara EV весной 2023 пополнят таксопарки крупных иранских городов. Следующие партии будут направляться на продажу как на внутренний, так и на внешний рынок. Об этом пишет портал «Акценты».

Отмечается, что автомобиль будет оснащен аккумулятором емкостью 45 киловатт-часов. Полного заряда хватит на то, чтобы проехать 300 км.

Руководство автозавода планирует направить первую партию машин в муниципальные таксопарки.

Часть автомобилей из следующих партий будет предположительно направлена в Россию, так как Иран рассматривает Москву как важнейшего экономического партнера.