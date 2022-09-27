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42 минуты назад

В России могут появиться иранские электромобили

Илья Родин

Первые иранские электромобили Khodro Tara EV весной 2023 пополнят таксопарки крупных иранских городов. Следующие партии будут направляться на продажу как на внутренний, так и на внешний рынок. Об этом пишет портал «Акценты».

В России могут появиться иранские электромобили
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что автомобиль будет оснащен аккумулятором емкостью 45 киловатт-часов. Полного заряда хватит на то, чтобы проехать 300 км.

Руководство автозавода планирует направить первую партию машин в муниципальные таксопарки.

Часть автомобилей из следующих партий будет предположительно направлена в Россию, так как Иран рассматривает Москву как важнейшего экономического партнера.

В дальнейшем возможны поставки до 100 тыс. электромобилей ежегодно. Кроме того, Иран предлагает поставки автомобильных шин и запчастей.

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