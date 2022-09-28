Россиянам рассказали о новом формате водительских прав

С 1 октября на территории России будут действительны цифровые права. Юрист «Европейской Юридической Службы» Дмитрий Безделин в беседе с агентством «Прайм» рассказал, чего ожидать от этого эксперимента и нужно ли водителям брать с собой еще и пластиковое удостоверение.
Эксперт пояснил, что электронные права теперь доступны на мобильном приложении «Госуслуги Авто», где они представлены в виде индивидуального QR-кода. Безделин отметил, что ГИБДД России с первого октября разрешило водителям предъявлять цифровое удостоверение вместо пластикового. Пока что это правило будет введено в качестве эксперимента.
При этом эксперт предупредил, что до принятия поправок в Правила дорожного движения все автомобилисты должны иметь при себе пластиковый документ.
Безделин добавил, что сейчас ответственные лица разрабатывают электронный формат полиса ОСАГО, который тоже будет доступен гражданам России в приложении в виде QR-кода.
Ранее россиянам напомнили, что водитель лишается прав на вождение автомобиля, если его задержали в состоянии опьянения. При это не важно, было ли вызвано опьянение алкоголем или лекарственными препаратами. Так как в законодательстве пока не указан перечень запрещенных для приема перед вождением автомобиля препаратов, специалисты посоветовали самостоятельно изучать инструкции к лекарствам. Особое внимание стоит уделить препаратам, влияющим на внимание водителя.