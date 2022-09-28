Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+18° в 
USD 58.18EUR 56.00
Войти в почту
51 минуту назад

Россиянам рассказали о новом формате водительских прав с 1 октября

Елена Прошина

С 1 октября на территории России будут действительны цифровые права. Юрист «Европейской Юридической Службы» Дмитрий Безделин в беседе с агентством «Прайм» рассказал, чего ожидать от этого эксперимента и нужно ли водителям брать с собой еще и пластиковое удостоверение.

Россиянам рассказали о новом формате водительских прав
Фото: ТАССТАСС

Эксперт пояснил, что электронные права теперь доступны на мобильном приложении «Госуслуги Авто», где они представлены в виде индивидуального QR-кода. Безделин отметил, что ГИБДД России с первого октября разрешило водителям предъявлять цифровое удостоверение вместо пластикового. Пока что это правило будет введено в качестве эксперимента.

При этом эксперт предупредил, что до принятия поправок в Правила дорожного движения все автомобилисты должны иметь при себе пластиковый документ.

Безделин добавил, что сейчас ответственные лица разрабатывают электронный формат полиса ОСАГО, который тоже будет доступен гражданам России в приложении в виде QR-кода.

Ранее россиянам напомнили, что водитель лишается прав на вождение автомобиля, если его задержали в состоянии опьянения. При это не важно, было ли вызвано опьянение алкоголем или лекарственными препаратами. Так как в законодательстве пока не указан перечень запрещенных для приема перед вождением автомобиля препаратов, специалисты посоветовали самостоятельно изучать инструкции к лекарствам. Особое внимание стоит уделить препаратам, влияющим на внимание водителя.

Автоновости,ГИБДД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители