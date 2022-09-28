Россиянам рассказали о новом формате водительских прав

С 1 октября на территории России будут действительны цифровые права. Юрист «Европейской Юридической Службы» Дмитрий Безделин в беседе с агентством «Прайм» рассказал, чего ожидать от этого эксперимента и нужно ли водителям брать с собой еще и пластиковое удостоверение.

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Эксперт пояснил, что электронные права теперь доступны на мобильном приложении «Госуслуги Авто», где они представлены в виде индивидуального QR-кода. Безделин отметил, что ГИБДД России с первого октября разрешило водителям предъявлять цифровое удостоверение вместо пластикового. Пока что это правило будет введено в качестве эксперимента.

При этом эксперт предупредил, что до принятия поправок в Правила дорожного движения все автомобилисты должны иметь при себе пластиковый документ.

Безделин добавил, что сейчас ответственные лица разрабатывают электронный формат полиса ОСАГО, который тоже будет доступен гражданам России в приложении в виде QR-кода.