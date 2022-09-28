Представлен гибридный суперкроссовер BMW XM

Подразделение BMW M переходит в новую эру: представлен суперкроссовер XM, ставший первым «заряженным» баварским гибридом. От привычных «эмок» новинка отличается не только мощной бензин-электрической силовой установкой: в активе XM нестандартные дизайнерские решения и уникальный нейминг топ-версии. Ещё BMW XM стал первой автономной моделью подразделения M за без малого 45 лет, ведь «обычных» аналогов у 5,1-метрового кроссовера нет и не будет.

Серийная версия BMW XM во многом повторила прошлогодний прототип: в нюансах отличий много, но общая концепция сохранилась. Из заметных упрощений — традиционные дверные ручки, отнюдь не «потайные» фары и фонари менее изощренной формы. По размерам XM сравним с X7: колёсная база у кроссоверов одинаковая (3105 миллиметров), но супергибрид на четыре сантиметра короче, на полсантиметра шире и на пять сантиметров ниже.

Преемственность с предыдущей уникальной разработкой BMW M — спорткаром M1 конца 1970-х — достигается за счёт выгравированных лазером логотипов по разные стороны заднего антикрыла. Неожиданное дизайнерское решение — ставка на золотистые элементы. Контрастными сделаны верхняя кромка стёкол, подоконная линия, окантовка радиаторной решётки, элементы диффузора и спицы опциональных 23-дюймовых колёсных дисков.

Зарядный лючок BMW XM расположен в переднем левом крыле и выставлен напоказ, словно напоминая о необычной силовой установке. Под капотом проверенный 4,4-литровый V8 (489 сил, 650 Нм), который работает в связке со встроенным в 8-скоростной «автомат» 196-сильным (280 Нм) электромотором и системой полного привода. Пиковая отдача — 652 лошадиные силы и 800 Нм, что позволяет новинке называться мощнейшей серийной моделью подразделения M.

Динамические характеристики отнюдь не рекордные: с места до 100 километров в час BMW XM разгоняется за 4,3 секунды, максимальная скорость — 250 или 270 километров в час (с пакетом M Driver`s). Неофициальный флагман «эмок» оказался медленнее, чем негибридные X5 M/X6 M с приставкой Competition, и это неудивительно, ведь снаряжённая масса новинки — аж 2750 килограммов. Впрочем, BMW и не скрывала, что XM окажется самой тяжёлой моделью за всю историю.

Поклонников BMW могут обрадовать три вещи. Во-первых, гибрид XM оснащается батареей ёмкостью 25,7 киловатт-часа, что позволит проезжать до 88 километров по циклу WLTP без активации двигателя внутреннего сгорания. Во-вторых, расход топлива в смешанном цикле у полностью заряженного кроссовера не превысит 1,6 литра на 100 километров. В-третьих, на подходе обещанная 745-сильная топ-версия Red Label с крутящим моментом под 1000 Нм — она должна быть не только тяжёлой, но и быстрой.

Из других позитивных моментов идеальная статическая развесовка 50:50 и очень роскошный салон. По архитектуре всё очень похоже на обновлённый X7: практически такие же дверные карты, аналогичная мультимедиасистема iDrive 8, идентичные передняя панель и центральный тоннель. «Эмка» выделяется разве что фиксируемым джойстиком трансмиссии, декором и отделочными материалами.

Демонстрационный автомобиль украшен кожей кофейного цвета и тёмно-синей наппой, за атмосферу в салоне отвечает не только контурная подсветка, но и сотня светодиодов в «скульптурном» потолке. Интересно, что для XM выбрана натуральная кожа, а не искусственный веганский заменитель. Важный нюанс — компоновка по схеме 2 + 3: третий ряд не предусмотрен в принципе.