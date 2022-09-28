Представлены «заряженные» Opel Astra GSe в кузове хетчбэк и универсал

Компания Opel воскресила суббренд GSe, под которым прежде выпускались спортивные версии моделей марки. При этом если раньше аббревиатура расшифровывалась как Grand Sport Einspritzung, то теперь это Grand Sport Electric. Иными словами, шильдик получат только электрифицированные автомобили, и первым из таких стала плагин-гибридная Astra. Вопреки ожиданиям, прибавку к мощности «заряженные» гибридные хэтчбек и универсал не получили, зато они обзавестись перенастроенным рулевым управлением.

Фото: © Opel © Opel

Внешне новую Opel Astra GSe можно отличить от обычного подзаряжаемого гибрида этой же модели по 18-дюймовым дискам, отсылающим к оригинальной Manta GSe, и спортивным бамперам, а в салоне появились кресла с развитой боковой поддержкой. В числе технических особенностей, помимо перенастроенного рулевого управления, — заниженная на сантиметр подвеска с амплитудозависимыми амортизаторами Koni FSD и иными пружинами, а также особые настройки системы стабилизации (порог срабатывания отодвинут дальше, чтобы добавить немного азарта).

Opel

Opel

Opel

А вот силовая установка штатная: бензиновый двигатель и электромотор суммарно развивают 225 лошадиных сил. Такая гибридная Astra способна ехать на чистом электричестве, а заряд батареи можно пополнить от обычной розетки.