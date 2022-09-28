Infiniti представила кроссовер QX50 2023 модельного года

Японская компания Infiniti представила обновленный кроссовер QX50 2023 модельного года. Об этом сообщает пресс-служба бренда.

Фото: Infiniti Infiniti

Внешне от достайлинговой машины новинка практически ничем не отличается. Основная разница между машинами заключается в пересмотренных комплектациях и богатом базовом оснащении.

Модель получила новую комплектацию Sport. В нее включены 20-дюймовые колесные диски черного цвета и глянцево-черная отделка кузова. Кроме того, кроссовер в этой версии получил обивку из полуанилиновой кожи и акустическую систему Bose с 12 динамиками. Кроме того, в комплектации предусмотрена беспроводная зарядка для смартфонов, дистанционный запуск двигателя и система оповещения о пассажирах на заднем ряду.