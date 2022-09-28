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1 час назад

Новости автомира: Infiniti представила кроссовер QX50 2023 модельного года

Газета.Ru

Японская компания Infiniti представила обновленный кроссовер QX50 2023 модельного года. Об этом сообщает пресс-служба бренда.

Infiniti представила кроссовер QX50 2023 модельного года
Фото: InfinitiInfiniti

Внешне от достайлинговой машины новинка практически ничем не отличается. Основная разница между машинами заключается в пересмотренных комплектациях и богатом базовом оснащении.

Модель получила новую комплектацию Sport. В нее включены 20-дюймовые колесные диски черного цвета и глянцево-черная отделка кузова. Кроме того, кроссовер в этой версии получил обивку из полуанилиновой кожи и акустическую систему Bose с 12 динамиками. Кроме того, в комплектации предусмотрена беспроводная зарядка для смартфонов, дистанционный запуск двигателя и система оповещения о пассажирах на заднем ряду.

Кроме того, Infiniti QX50 2023 модельного года получил систему автоматического экстренного торможения с функцией обнаружения пешеходов и велосипедистов, а также функцию предупреждения о выезде из полосы движения.

Infiniti QX50,
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