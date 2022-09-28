Chery объяснила разницу цен на машины в РФ и Казахстане

Китайские автопроизводители пользуются ситуацией на российском рынке во время установки цен на машины. Такой вывод можно сделать из объяснения директора по маркетингу Chery International Сюань Чжоу.

Фото: Max-cars.ru Max-cars.ru

«Я думаю, вы понимаете сегодняшнюю ситуацию в России, разницу между рынками, состояние российского рубля», — заявил Сюань Чжоу, директор по маркетингу в Chery International.

Как стало известно «Max-Cars», он ответил на вопрос о разнице цен в Казахстане и России в разговоре с казахстанскими изданиями. Иногда эта разница может превышать даже 1 млн рублей.

законодательное регулирование,

тарифы,

ситуация в России,

состояние российского рубля,

представленность других производителей. По словам Чжоу, основными причинами такого расхождения стали: