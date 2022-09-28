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1 час назад

Новости автомира: Chery назвала причины разницы цен в РФ и Казахстане

Max-cars.ru

Китайские автопроизводители пользуются ситуацией на российском рынке во время установки цен на машины. Такой вывод можно сделать из объяснения директора по маркетингу Chery International Сюань Чжоу.

Chery объяснила разницу цен на машины в РФ и Казахстане
Фото: Max-cars.ruMax-cars.ru

«Я думаю, вы понимаете сегодняшнюю ситуацию в России, разницу между рынками, состояние российского рубля», — заявил Сюань Чжоу, директор по маркетингу в Chery International.

Как стало известно «Max-Cars», он ответил на вопрос о разнице цен в Казахстане и России в разговоре с казахстанскими изданиями. Иногда эта разница может превышать даже 1 млн рублей.

По словам Чжоу, основными причинами такого расхождения стали:
  • законодательное регулирование,
  • тарифы,
  • ситуация в России,
  • состояние российского рубля,
  • представленность других производителей.

Как раз последняя причина может говорить о том, что при отсутствии конкуренции китайские дилеры могут устанавливать те цены, которые считают нужными. Учитывая, что они выше, чем в странах рядом, автосалоны активно зарабатывают на том, что российский рынок остался без большинства популярных раньше автобрендов.

Автоновости,Chery,
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