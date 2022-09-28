Chery объяснила разницу цен на машины в РФ и Казахстане

Китайские автопроизводители пользуются ситуацией на российском рынке во время установки цен на машины. Такой вывод можно сделать из объяснения директора по маркетингу Chery International Сюань Чжоу.
«Я думаю, вы понимаете сегодняшнюю ситуацию в России, разницу между рынками, состояние российского рубля», — заявил Сюань Чжоу, директор по маркетингу в Chery International.
Как стало известно «Max-Cars», он ответил на вопрос о разнице цен в Казахстане и России в разговоре с казахстанскими изданиями. Иногда эта разница может превышать даже 1 млн рублей.
Как раз последняя причина может говорить о том, что при отсутствии конкуренции китайские дилеры могут устанавливать те цены, которые считают нужными. Учитывая, что они выше, чем в странах рядом, автосалоны активно зарабатывают на том, что российский рынок остался без большинства популярных раньше автобрендов.