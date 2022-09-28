Дилеры в России получили последнюю партию Kia Seltos

Российские дилеры марки Kia начали предлагать клиентам кроссоверы Seltos из последней партии, сообщает Quto.

Фото: Kia Kia

Полноприводный автомобиль в комплектации Style с двухлитровым двигателем предлагают за 2 890 000 рублей (цена производителя 2 374 900 рублей).

Также менеджеры сообщили, что можно заказать рамные внедорожники Mohave: это также будут экземпляры из последней партии калининградских машин. Цен пока нет, но предварительно модель обойдется в 7 500 000 рублей.