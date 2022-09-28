Дилеры в России получили последнюю партию Kia Seltos

Российские дилеры марки Kia начали предлагать клиентам кроссоверы Seltos из последней партии, сообщает Quto.
Полноприводный автомобиль в комплектации Style с двухлитровым двигателем предлагают за 2 890 000 рублей (цена производителя 2 374 900 рублей).
Также менеджеры сообщили, что можно заказать рамные внедорожники Mohave: это также будут экземпляры из последней партии калининградских машин. Цен пока нет, но предварительно модель обойдется в 7 500 000 рублей.
Напомним, ранее "РГ" сообщала о том, что дилеры продают новый Sportage за 5 млн рублей. Мировая премьера нового Kia Sportage состоялась в августе 2021 года. Модель переехала на платформу N3, которая позволила увеличить колесную базу до 2755 мм, предоставив один из самых просторных салонов в сегменте C-SUV.