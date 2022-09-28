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24 минуты назад

Новости автомираа: Ford показал базовую комплектацию Mustang 2023 года

ПроКроссовер.ру

Мы уже видели Ford Mustang следующего поколения изнутри и снаружи, но как выглядит его самая доступная комплектация? Вот ответ. Самый доступный Mustang S650 имеет два дисплея приборной панели, как и все остальные комплектации, но они разделены, а не объединены. Размеры диагоналей еще предстоит раскрыть, но они выглядят близкими друг к другу по размеру. Более дорогие «Мустанги» получают 12,4-дюймовую цифровую приборную панель и 13,2-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы SYNC4.

Ford показал базовую комплектацию Mustang 2023 года
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Во всех комплектациях, кроме самой дешевой, эти два экрана объединены под одним стеклянным листом, слегка повернутым лицом к водителю. Вентиляционные отверстия внутри салона лишены хромированных рамок, а все элементы отделки сделаны из простого черного пластика.

ПроКроссовер.ру

На приборной панели и центральной консоли нет красной строчки, как и гладкого рычага ручного тормоза.

Автоновости,Ford Mustang,Ford,
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