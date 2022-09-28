Ford показал базовую комплектацию Mustang 2023 года

Мы уже видели Ford Mustang следующего поколения изнутри и снаружи, но как выглядит его самая доступная комплектация? Вот ответ. Самый доступный Mustang S650 имеет два дисплея приборной панели, как и все остальные комплектации, но они разделены, а не объединены. Размеры диагоналей еще предстоит раскрыть, но они выглядят близкими друг к другу по размеру. Более дорогие «Мустанги» получают 12,4-дюймовую цифровую приборную панель и 13,2-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы SYNC4.