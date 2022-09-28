Раскрыта цена брутального Tank 700, который ждут в России

Уже в ноябре в Китае состоится премьера Tank 700 (суббренд принадлежит Great Wall), «старшего» брата уже представленного Tank 500. Местные СМИ раскрыли предварительную стоимость новинки: за внедорожник попросят около 400 тысяч юаней, что в пересчете на рубли составляет 3,3 миллиона. Россиянам стоит присмотреться к этому автомобилю, так как он может добраться и до нашего рынка – его дизайн уже запатентован в России.

Фото: © «Китайские автомобили» © «Китайские автомобили»

Марка Tank была запущена весной прошлого года, и к настоящему моменту она представлена двумя моделями – полноприводными рамными внедорожниками с индексами 300 (сначала вышел под еще одним суббрендом Great Wall – Wey) и 500.

Tank 700 позиционируется на ступень выше 500-го, при этом технически они будут унифицированы: обоим положена «мягкая» гибридная система на базе трехлитрового V6, которому помогает 48-вольтовый стартер-генератор. Отдача такой установки составляет 354 лошадиные силы и 500 Нм крутящего момента.

«Китайские автомобили»

«Китайские автомобили»

Ожидается и полноценный гибрид с возможностью подзарядки от розетки, который получит коробку передач 9HAT со встроенным электродвигателем. Для такого внедорожника заявлена мощностью в 420 лошадиных сил.