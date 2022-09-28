Россияне стали активно распродавать свои автомобили

В России массово продают подержанные автомобили. Информацию об этом Business FM подтвердили в одном из дилерских центров Москвы на условиях анонимности.
«Сама ситуация на рынке сейчас непонятная. В начале месяца у нас были достаточно хорошие продажи, хорошо шел прием автомобилей. Сейчас последние три дня машины стоят. То есть кто-то предлагает что-то на выкуп либо пытается купить что-то с НДС от организации. Фактически сейчас продаж больших нет, но я думаю, это везде будет происходить в ближайшие дни. На выкуп сдается немало автомобилей, люди не покупают новые, просто сдают то, что купили. Но, опять же, в феврале люди купили много автомобилей, не один, как обычно, покупают, а по два, по три. Поэтому в целом — да, сейчас избавляются от автомобилей и обменивают их на деньги».
Некоторые дилеры начали вводить ограничения на выкуп авто. К примеру, собеседник Business FM рассказал, что в его дилерском центре сейчас не выкупают автомобили дороже 4 млн рублей. Причина вполне понятна — неясно, кто будет их покупать в ближайшее время. И дело не в том, что у людей нет денег. В премиум-сегменте сейчас довольно серьезные проблемы с запчастями, и вряд ли кто-то совершит дорогую покупку, не понимая, где и как он этот автомобиль будет обслуживать.
Некоторые компании вообще перестали покупать автомобили у частных лиц, говорит директор сервиса по диагностике автомобилей с пробегом ДЭКС Александр Лемигов:
«Насколько я знаю, некоторые дилеры даже прекратили выкупать автомобили у частных лиц, по крайней мере пока. Что будет дальше — сказать сложно. Вполне возможно, что мы увидим некую стагнацию на рынке с дальнейшим понижением цен на автомобили. Все-таки в последние полгода рынок был достаточно сильно перегрет. Я полагаю, что в ближайшее время на рынке появится много автомобилей с пробегом, по крайней мере больше, чем сейчас. Связано это с тем, что официальные дилеры очень неплохо закрыли свои склады, скажем так».
Сервисы выкупа и автодилеры всегда покупают автомобили по цене сильно ниже рынка. В среднем на 15-30% в зависимости от состояния автомобиля. Чтобы продать машину по рыночной цене, нужно разместить объявление в интернете и ездить показывать авто покупателям. Процесс этот небыстрый, а в данной ситуации, видимо, людям нужны деньги здесь и сейчас.
В последнюю неделю в продаже на вторичном рынке появилось несколько десятков тысяч автомобилей. Сначала люди действительно пытались продать их сами, но когда поняли, что спрос сейчас практически нулевой, пошли к автодилерам, рассказывает автоэксперт Артем Бобцов:
«Достаточно много знакомых в последние несколько дней приняли решение об отъезде из России, многие приняли решение о долгосрочном отъезде. В связи с чем, естественно, начали в горящем режиме продавать имущество. Машины — самый ликвидный товар, естественно, машины начинают продавать сразу же. Первое, что произошло в салонах, в тот же день после речи президента, там пропали покупатели. Люди массово отказываются от кредитных сделок, которые были одобрены ранее, потому что понятно, что атмосфера полнейшей неопределенности. Притом что спрос на новые машины и так упал до минимума за последние месяцы просто по причине их дороговизны. На подержанном авторынке цены выросли вслед за новыми, и оттуда тоже ушел покупатель».
Эксперты говорят, что в ближайшее время подержанные машины лучше не покупать, так как их стоимость сейчас на пике. А через пару месяцев они могут подешеветь на 20-25%.