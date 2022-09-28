Россияне стали активно распродавать свои автомобили

«Сама ситуация на рынке сейчас непонятная. В начале месяца у нас были достаточно хорошие продажи, хорошо шел прием автомобилей. Сейчас последние три дня машины стоят. То есть кто-то предлагает что-то на выкуп либо пытается купить что-то с НДС от организации. Фактически сейчас продаж больших нет, но я думаю, это везде будет происходить в ближайшие дни. На выкуп сдается немало автомобилей, люди не покупают новые, просто сдают то, что купили. Но, опять же, в феврале люди купили много автомобилей, не один, как обычно, покупают, а по два, по три. Поэтому в целом — да, сейчас избавляются от автомобилей и обменивают их на деньги».