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20 минут назад

Новости автомира: на российском вторичном авторынке новый лидер

Motor.ruиещё 2

Последние несколько лет самой востребованной моделью на российском вторичном рынке был Ford Focus. Однако в 2022 году россияне столкнулись с трудностями с поиском запчастей для иномарок, так что стали отдавать предпочтение отечественным машинам. Так бестселлером среди автомобилей с пробегом оказался пятидверный хэтчбек Lada Samara. За восемь месяцев нынешнего года эту модель перепродавали более 84 тысяч раз.

На российском вторичном авторынке новый лидер
Фото: © Lada© Lada

Как сообщает «Автостат» со ссылкой на данные АО «Электронный паспорт», Lada Samara выбирают за невысокую стоимость, доступность запчастей и беспроблемное обслуживание в любом регионе. Что же касается Ford Focus, то его продажи на рынке автомобилей с пробегом снизились на 29 процентов, до 64 тысяч перепроданных экземпляров. По этому показателю он уступает не только отечественному хэтчбеку, но и Hyundai Solaris, результат которого составил 64,7 тысячи штук (-24 процента).

В первую пятерку также входит Kia Rio: с января по август россияне приобрели 63 тысячи подержанных Рио – падение по сравнению с тем же периодом 2021 года составило 25 процентов. Результаты Соляриса и Рио обусловлены тем, что эти две модели широко распространены в автопарках такси и каршеринга. При этом эксперты не ожидают всплеска спроса на подержанные Hyundai Solaris и Kia Rio в будущем, так как они в дефиците на первичном рынке.

И Solaris, и Rio для российского рынка производятся на мощностях завода Hyundai в Санкт-Петербурге. Предприятие ушло в простой весной этого года и до сих пор не возобновило работу.

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