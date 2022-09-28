На российском вторичном авторынке новый лидер

Последние несколько лет самой востребованной моделью на российском вторичном рынке был Ford Focus. Однако в 2022 году россияне столкнулись с трудностями с поиском запчастей для иномарок, так что стали отдавать предпочтение отечественным машинам. Так бестселлером среди автомобилей с пробегом оказался пятидверный хэтчбек Lada Samara. За восемь месяцев нынешнего года эту модель перепродавали более 84 тысяч раз.
Как сообщает «Автостат» со ссылкой на данные АО «Электронный паспорт», Lada Samara выбирают за невысокую стоимость, доступность запчастей и беспроблемное обслуживание в любом регионе. Что же касается Ford Focus, то его продажи на рынке автомобилей с пробегом снизились на 29 процентов, до 64 тысяч перепроданных экземпляров. По этому показателю он уступает не только отечественному хэтчбеку, но и Hyundai Solaris, результат которого составил 64,7 тысячи штук (-24 процента).
В первую пятерку также входит Kia Rio: с января по август россияне приобрели 63 тысячи подержанных Рио – падение по сравнению с тем же периодом 2021 года составило 25 процентов. Результаты Соляриса и Рио обусловлены тем, что эти две модели широко распространены в автопарках такси и каршеринга. При этом эксперты не ожидают всплеска спроса на подержанные Hyundai Solaris и Kia Rio в будущем, так как они в дефиците на первичном рынке.
И Solaris, и Rio для российского рынка производятся на мощностях завода Hyundai в Санкт-Петербурге. Предприятие ушло в простой весной этого года и до сих пор не возобновило работу.