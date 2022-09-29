Представлен тяжелый пикап Ram с мощным дизелем

Вслед за GM и Ford американская марка Ram (принадлежит корпорации Stellantis) представила на этой неделе свою новинку в сегменте тяжёлых пикапов. Ram 2500 Heavy Duty Rebel ориентирован на езду по бездорожью и доступен с рядным 6-цилиндровым 6,7-литровым турбодизелем Cummins, выдающим максимальные 375 л.с. и 1152 Нм.

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Версия Rebel, что в переводе с английского означает «бунтарь», прежде была прерогативой лёгкого пикапа Ram 1500, она считается внедорожной, хотя её можно заказать и с задним приводом, на вершине же линейки стоит по-настоящему экстремальный Ram 1500 TRX с компрессорным бензиновым V8 (712 л.с.) для быстрой езды по дюнам и буеракам.

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У тяжёлого пикапа Ram Heavy Duty (нынешнее поколение выпускается с 2019 года) на бездорожье ориентирована строго полноприводная версия Power Wagon, но она предлагается только с бензиновым атмосферным 6,4-литровый V8 HEMI (415 л.с., 581 Нм) в паре с 8-ступенчатым «автоматом». А вот свежепредставленный Ram 2500 Heavy Duty Rebel доступен с двумя моторами на выбор — 6,4-литровый V8 HEMI и 6,7-литровым турбодизелем Cummins в его наиболее мощной версии с максимальной отдачей в 375 л.с. и 1152 Нм. В пару дизелю ставится не 8-ступенчатый «автомат» TorqueFlite, а 6-ступенчатый Aisin.

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Появление тяжелого дизельного пикапа Rebel выглядит особенно своевременным, потому что лёгкий Ram 1500 Rebel скоро лишится дизельной версии с 3,0-литровым V6 (263 л.с., 650 Нм). То есть у желающих купить дизельный пикап Ram для бездорожья теперь просто не останется выбора — придётся брать тяжёлый Heavy Duty Rebel.

Тяжёлый «бунтарь» будет стоять на ступеньку ниже технически более изощрённой версии Power Wagon. К особенностям Heavy Duty Rebel относятся спортивный капот Mopar с воздухозаборником, усиленная подвеска, самоблокирующийся задний межколёсный дифференциал, 20-дюймовые литые колёса на 33-дюймовых внедорожных шинах, защита днища в районе топливного бака и «раздатки», лебёдка Warn Zeon 12 в переднем бампере с тяговым усилием 5,4 т. Для заднего моста в виде опции предлагаются пневмобаллоны. Грузоподъёмность пикапа — 1424 кг, допустимая масса буксируемого прицепа — 7652 кг.