В России запатентовали новый Geely Coolray

В базе Федерального института промышленной собственности появились изображения нового Geely Binye/Coolray, продажи которого в Китае начались этим летом. Как скоро модель в таком виде появится на отечественном рынке, пока неизвестно.

Фото: Роспатент Роспатент

Новый Binye получил приставку Cool к названию и продаётся параллельно с моделью прошлой генерацией. Дизайн новинки решён в рамках фирменной философии, характерной особенностью которой является "икс", образованный элементами передней части. Кроссовер получил не просто другие бамперы, но и новые фары и фонари.

Geely

Geely

Geely

Салон нового Coolray получил моноэкран, состоящий из дисплеев диагональю 10,25 дюйма - приборная панель, и 12,3 - дюйма - мультимедиа. Дефлекторы стали компактнее, под ними - блок управления климатом, решённый в стиле дорогих моделей марки.

Также со сменой поколений Coolray обзавёлся новым силовым агрегатом: 181-сильной "турбочетвёркой" 1,5 литра и 7-ступенчатым "роботом" с двойным сцеплением. Трансмиссия тоже новая, с увеличенной скоростью переключения передач.

Продажи новинки в Китае начались в июле 2022 года по цене 99 8000 - 119 800 юаней. Прошлая генерация модели продаётся на родине бренда за 75 800 - 96 800 юаней.