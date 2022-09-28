В России запатентовали новый Geely Coolray

В базе Федерального института промышленной собственности появились изображения нового Geely Binye/Coolray, продажи которого в Китае начались этим летом. Как скоро модель в таком виде появится на отечественном рынке, пока неизвестно.
Новый Binye получил приставку Cool к названию и продаётся параллельно с моделью прошлой генерацией. Дизайн новинки решён в рамках фирменной философии, характерной особенностью которой является "икс", образованный элементами передней части. Кроссовер получил не просто другие бамперы, но и новые фары и фонари.
Салон нового Coolray получил моноэкран, состоящий из дисплеев диагональю 10,25 дюйма - приборная панель, и 12,3 - дюйма - мультимедиа. Дефлекторы стали компактнее, под ними - блок управления климатом, решённый в стиле дорогих моделей марки.
Также со сменой поколений Coolray обзавёлся новым силовым агрегатом: 181-сильной "турбочетвёркой" 1,5 литра и 7-ступенчатым "роботом" с двойным сцеплением. Трансмиссия тоже новая, с увеличенной скоростью переключения передач.
Продажи новинки в Китае начались в июле 2022 года по цене 99 8000 - 119 800 юаней. Прошлая генерация модели продаётся на родине бренда за 75 800 - 96 800 юаней.
В России Geely Coolray по итогам августа занял пятое место по объёмам продаж на российском рынке, по итогам восьми месяцев модель оказалась на 18 позиции. Цены на кроссовер, согласно официальному сайту марки в РФ, начинаются от 2,3 млн рублей.