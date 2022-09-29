Citroen показал доступный электрокар с вертикальным лобовым стеклом

Citroen, на днях объявивший о смене логотипа и слогана, показал концептуальный электромобиль Oli. Необычный автомобиль со строго вертикальным лобовым стеклом — только шоу-кар, которому не суждено переродиться в серийную машину. Однако Oli — важная модель, которая не только первой примерила новую эмблему, но и представила направление развития бренда, который сделает ставку на малогабаритные и доступные большинству электрокары.
Citroen позиционирует Oli как антипод тяжелых и нагруженных различной электроникой современных электромобилей. Концепт, в котором чувствуется дух сити-кара Ami, в снаряженном состоянии весит всего 1000 килограммов благодаря применению легких переработанных материалов, а также относительно компактной аккумуляторной батарее емкостью 40 киловатт-часов.
Особенности Oli — взаимозаменяемые внешние панели (к примеру, расширители колесных арок и бамперы можно менять местами), а также вертикальное лобовое стекло. Оно меньше, легче и дешевле в производстве, чем стандартные окна, но отрицательно влияет на аэродинамическое сопротивление. Впрочем, электромобильчик и не ориентирован высокоскоростные заезды.
Ряд неструктурных элементов кузова изготовлен из сотового картона, который весит вдвое меньше стали, но выдерживает вес взрослого человека. Для пущего снижения массы внутренние ободы 20-дюймовых колесных дисков выполнены из алюминия. На крыше у Oli размещены рейлинги, а сзади — небольшой грузовой отсек, имитирующий платформы пикапов.
Сиденья в салоне изготовлены с применением технологии трехмерной печати. В них используется на 80 процентов меньше деталей, чем в обычных креслах, а потому они меньше весят. Передняя панель обошлась без гигантских дисплеев, тренду на которые некоторые дизайнеры прочат скорый конец. Имеется ряд физических переключателей, упрощенный руль и тонкий дисплей-приборка, к которому можно подключиться со смартфона. За звук отвечают съемные Bluetooth-динамики по бокам.
Характеристики силовой установки не называются, но известна максимальная скорость — 110 километров в час. Запас хода составляет 400 километров, причем с помощью устройства быстрой зарядки энергию можно пополнить с 20 до 80 процентов всего за 23 минуты.
Пару дней назад Citroen сменил логотип. Компания вернула эмблему столетней давности, слегка подкорректировав ее: теперь «двойной шеврон» снова заключен в вертикальный овал, но логотип задуман плоским и монохромным для легкого считывания с экранов смартфонов.