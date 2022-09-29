Citroen показал доступный электрокар с вертикальным лобовым стеклом

Citroen, на днях объявивший о смене логотипа и слогана, показал концептуальный электромобиль Oli. Необычный автомобиль со строго вертикальным лобовым стеклом — только шоу-кар, которому не суждено переродиться в серийную машину. Однако Oli — важная модель, которая не только первой примерила новую эмблему, но и представила направление развития бренда, который сделает ставку на малогабаритные и доступные большинству электрокары.

Фото: Citroen Citroen

Citroen позиционирует Oli как антипод тяжелых и нагруженных различной электроникой современных электромобилей. Концепт, в котором чувствуется дух сити-кара Ami, в снаряженном состоянии весит всего 1000 килограммов благодаря применению легких переработанных материалов, а также относительно компактной аккумуляторной батарее емкостью 40 киловатт-часов.

Видео дня

Особенности Oli — взаимозаменяемые внешние панели (к примеру, расширители колесных арок и бамперы можно менять местами), а также вертикальное лобовое стекло. Оно меньше, легче и дешевле в производстве, чем стандартные окна, но отрицательно влияет на аэродинамическое сопротивление. Впрочем, электромобильчик и не ориентирован высокоскоростные заезды.

Citroen

Citroen

Citroen

Ряд неструктурных элементов кузова изготовлен из сотового картона, который весит вдвое меньше стали, но выдерживает вес взрослого человека. Для пущего снижения массы внутренние ободы 20-дюймовых колесных дисков выполнены из алюминия. На крыше у Oli размещены рейлинги, а сзади — небольшой грузовой отсек, имитирующий платформы пикапов.

Citroen

Citroen

Сиденья в салоне изготовлены с применением технологии трехмерной печати. В них используется на 80 процентов меньше деталей, чем в обычных креслах, а потому они меньше весят. Передняя панель обошлась без гигантских дисплеев, тренду на которые некоторые дизайнеры прочат скорый конец. Имеется ряд физических переключателей, упрощенный руль и тонкий дисплей-приборка, к которому можно подключиться со смартфона. За звук отвечают съемные Bluetooth-динамики по бокам.

Citroen

Citroen

Citroen

Характеристики силовой установки не называются, но известна максимальная скорость — 110 километров в час. Запас хода составляет 400 километров, причем с помощью устройства быстрой зарядки энергию можно пополнить с 20 до 80 процентов всего за 23 минуты.