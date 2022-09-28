Автоконцерны Ирана заинтересовались российским рынком

Российским авторынком стали интересоваться автоконцерны Ирана – они задумались о выходе на рынок страны. Об этом заявил журналистам замглавы Минпромторга Альберт Каримов, передает агентство «Прайм».

Он указал на готовность ведомства к коллаборации. Вместе с тем Каримов отметил наличие хорошего потенциала компаний Ирана. По его словам, российская сторона собирается сотрудничать с иностранными компаниями, готовыми принять условия РФ.

В частности, по словам Каримова, Россия планирует инвестировать в этот рынок, локализацию и производство компонентов.

«Этот подход у нас сохраняется, в дальнейшем будем его придерживаться, касается ли это российских игроков или иностранных», — подытожил Каримов.