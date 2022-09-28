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1 час назад

Автоконцерны одной страны заинтересовались российским рынком

Лера Букина

Российским авторынком стали интересоваться автоконцерны Ирана – они задумались о выходе на рынок страны. Об этом заявил журналистам замглавы Минпромторга Альберт Каримов, передает агентство «Прайм».

Автоконцерны Ирана заинтересовались российским рынком
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он указал на готовность ведомства к коллаборации. Вместе с тем Каримов отметил наличие хорошего потенциала компаний Ирана. По его словам, российская сторона собирается сотрудничать с иностранными компаниями, готовыми принять условия РФ.

В частности, по словам Каримова, Россия планирует инвестировать в этот рынок, локализацию и производство компонентов.

«Этот подход у нас сохраняется, в дальнейшем будем его придерживаться, касается ли это российских игроков или иностранных», — подытожил Каримов.

Ранее сообщалось, что, по данным Международного энергетического агентства (IEA), мировые продажи электромобилей могут продемонстрировать рекордные уровни уже в 2022 году. Специалисты указали на увеличение в два раза продаж электромобилей в 2021 году. Согласно прогнозу, в текущем году показатель составит 13% от суммарного объема продаж легковых автомобилей.

Автоновости,Альберт Каримов,Международное энергетическое агентство,Минпромторг,
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