Автоконцерны Ирана заинтересовались российским рынком

Российским авторынком стали интересоваться автоконцерны Ирана – они задумались о выходе на рынок страны. Об этом заявил журналистам замглавы Минпромторга Альберт Каримов, передает агентство «Прайм».
Он указал на готовность ведомства к коллаборации. Вместе с тем Каримов отметил наличие хорошего потенциала компаний Ирана. По его словам, российская сторона собирается сотрудничать с иностранными компаниями, готовыми принять условия РФ.
В частности, по словам Каримова, Россия планирует инвестировать в этот рынок, локализацию и производство компонентов.
«Этот подход у нас сохраняется, в дальнейшем будем его придерживаться, касается ли это российских игроков или иностранных», — подытожил Каримов.
Ранее сообщалось, что, по данным Международного энергетического агентства (IEA), мировые продажи электромобилей могут продемонстрировать рекордные уровни уже в 2022 году. Специалисты указали на увеличение в два раза продаж электромобилей в 2021 году. Согласно прогнозу, в текущем году показатель составит 13% от суммарного объема продаж легковых автомобилей.