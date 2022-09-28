Subaru представила новый кроссовер Crosstrek

Subaru провела премьеру нового Crosstrek третьего поколения у себя на родине. Раньше компактный кроссовер носил такое название исключительно в Северной Америке, теперь же оно станет международным — привычная аббревиатура XV ушла.

Фото: ПроКроссовер.ру ПроКроссовер.ру

ПроКроссовер.ру

Модель получила улучшенную версию архитектуры SGP (Subaru Global Platform) по образцу Levorg и WRX: конструкция стала более жесткой за счет большего количества клеевых соединений и усиленных опор подвески. Для снижения вибрации инженеры использовали новую мастику в местах стыков панелей с боковинами. При этом габариты автомобиля почти не изменились: габариты составляют 4480х1800х1580 мм, колесная база — те же 2670 мм. Минимальный дорожный просвет в 200 мм не изменился.

ПроКроссовер.ру