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57 минут назад

Новости автомира: компания Subaru представила новый кроссовер Crosstrek

ПроКроссовер.ру

Subaru провела премьеру нового Crosstrek третьего поколения у себя на родине. Раньше компактный кроссовер носил такое название исключительно в Северной Америке, теперь же оно станет международным — привычная аббревиатура XV ушла.

Subaru представила новый кроссовер Crosstrek
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру
ПроКроссовер.ру

Модель получила улучшенную версию архитектуры SGP (Subaru Global Platform) по образцу Levorg и WRX: конструкция стала более жесткой за счет большего количества клеевых соединений и усиленных опор подвески. Для снижения вибрации инженеры использовали новую мастику в местах стыков панелей с боковинами. При этом габариты автомобиля почти не изменились: габариты составляют 4480х1800х1580 мм, колесная база — те же 2670 мм. Минимальный дорожный просвет в 200 мм не изменился.

ПроКроссовер.ру

В Японии новый Subaru Crosstrek поступит в продажу в 2023 году и будет доступен только с гибридной силовой установкой e-Boxer на базе двухлитрового бензинового двигателя и полным приводом. Технические характеристики пока не разглашаются. Затем наступит очередь других рынков.

Автоновости,Subaru,
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