В России открыли новый автозавод

Evolute – российская автомобильная марка, под которой в стране будут продаваться китайские электромобили Dongfeng. Производство моделей локализовано на заводе «Моторинвест» в Липецкой области, который в прошлом выпускал Changan и Great Wall. В среду, 28 сентября, на предприятии состоялась торжественная церемония запуска: первым на конвейер встал электрический седан i-Pro, он же Dongfeng Aeolus E70 с логотипами Evolute.

Фото: © Evolute © Evolute

Первые экземпляры модели Evolute i-Pro уже сошли с конвейера. Батарейный седан имеет один мотор на передней оси, который развивает 163 лошадиные силы. Емкость батареи составляет 53 киловатт-часа, и одного ее заряда хватает на 420 километров. По заверениям автопроизводителя, с использованием устройства быстрой зарядки можно пополнить запас энергии с 30 до 80 процентов за 36 минут, а с места до 100 километров в час электрокар разгоняется за 9,5 секунды.

Позже на конвейер липецкого «Моторинвеста» встанут и другие модели. Это кроссовер Evolute i-Joy (он же Dongfeng Seres 3), который присоединиться к седану уже в этом году, кросс-купе i-Jet (Seres SF5 образца 2019 года), запуск которого запланирован на 2023-й, а также минивэн i-Van. Особняком стоит Voyah Free, самый мощный кроссовер в линейке, который не стали переименовывать в Evolute и оставили оригинальное китайское название.

«Моторинвест» обещает выпускать более 100 тысяч «доступных электромобилей» в год, а всего за время реализации проекта с конвейера должно сойти 242 тысячи экземпляров пяти моделей. На электрокары российской сборки уже нашелся покупатель – партию Evolute приобрело ПАО «РусГидро». Ранее этой осенью было подписано соглашение на поставку 95 машин разных моделей, которые поступят в парк оператора каршеринга Green Crab в Приморском крае.