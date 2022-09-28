Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+14° в 
USD 58.18EUR 56.00
Войти в почту
1 час назад

Названы цены на автомобили Evolute в России

Лера Букина

Автопроизводитель Evolute показал стоимость автомобилей модельного ряда. Так, компактный электрический кроссовер Evolute i-Joy доступен по цене в 3 млн 490 тыс. рублей, а седан i-Pro - в 2 млн 990 тыс. рублей, следует из информации, размещенной на сайте компании.

Названы цены на автомобили Evolute в России
Фото: unsplash.comunsplash.com

Сборка автомобилей Evolute будет осуществляться на заводе «Моторинвест», который находится в Липецкой области.

Седан Evolute i-Pro наделили электродвигателем, мощность которого составляет 163 л.с. Он может проезжать на одном заряде тягового аккумулятора до 420 км. Регулировка рулевой колонки предусмотрена только по высоте. Также автомобиль оснащен фронтальными подушками безопасности, медиасистемой с 7-дюймовым экраном.

Кроссовер i-Joy комплектуется электрической силовой установкой из двух моторов, которые суммарно выдают 176 л. с. Запас хода данной модели оценивается в 405 км. Среди оборудования - шесть подушек безопасности, панорамная крыша, камеры кругового обзора, мультимедиа с шестью динамиками и 10-дюймовый экран.

Ранее замглавы Минпромторга Альберт Каримов заявил, что российским авторынком стали интересоваться автоконцерны Ирана – они задумались о выходе на рынок страны.

Автоновости,Альберт Каримов,Минпромторг,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители