Названы цены на автомобили Evolute в России

Автопроизводитель Evolute показал стоимость автомобилей модельного ряда. Так, компактный электрический кроссовер Evolute i-Joy доступен по цене в 3 млн 490 тыс. рублей, а седан i-Pro - в 2 млн 990 тыс. рублей, следует из информации, размещенной на сайте компании.

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Сборка автомобилей Evolute будет осуществляться на заводе «Моторинвест», который находится в Липецкой области.

Седан Evolute i-Pro наделили электродвигателем, мощность которого составляет 163 л.с. Он может проезжать на одном заряде тягового аккумулятора до 420 км. Регулировка рулевой колонки предусмотрена только по высоте. Также автомобиль оснащен фронтальными подушками безопасности, медиасистемой с 7-дюймовым экраном.

Кроссовер i-Joy комплектуется электрической силовой установкой из двух моторов, которые суммарно выдают 176 л. с. Запас хода данной модели оценивается в 405 км. Среди оборудования - шесть подушек безопасности, панорамная крыша, камеры кругового обзора, мультимедиа с шестью динамиками и 10-дюймовый экран.