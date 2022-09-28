Страховщики перешли к денежным выплатам вместо ремонта по ОСАГО

На фоне проблем с наличием запчастей для автомобилей на российском рынке практически все страховые компании перешли к денежным выплатам вместо направления на ремонт в рамках возмещения по ОСАГО. Об этом «Газете.Ru» рассказал автоюрист Сергей Смирнов.

Фото: Нина Зотина/РИА «Новости» Нина Зотина/РИА «Новости»

«Фактически все страховые компании заменили натуральное возмещение на денежные выплаты, потому что они не укладываются в 30-дневный срок обеспечения ремонта автомобиля в автосервисе. Цены на запчасти серьезно выросли, а выплата производится по единой методике, которая не успевает реагировать на рынок», — рассказал Смирнов «Газете.Ru».

Кроме того, страховые компании продавили решение, в соответствии с которым, если запчасть отсутствует на рынке, расчет возмещения идет на основании аналога, который может оказаться дешевле оригинальной запчасти в несколько раз, подчеркнул он.

«Получается, что страховая компания определяет выплату в размере 100 тыс. рублей, когда реальные затраты пострадавшего в ДТП на восстановление автомобиля могут достигать 200 тыс. рублей», — приводит пример юрист.

«После расширения тарифного коридора снижения цены полиса для аккуратных водителей не произошло никакого, в среднем цена по всем регионам увеличилась. И сам по себе институт страхования гражданской ответственности превращается в фикцию, никакой реальной защиты автовладельцы не получают», — подытожил Смирнов.