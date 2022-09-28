Фото дня: Ferrari Purosangue с кузовом пикап

Пикапы широко распространены в США и Австралии, причем если американцы отдают предпочтение утилитарным тракам, то на австралийском рынке сформировался особый культ «ютов» – легковых пикапов. Независимый венгерский дизайнер, который публикует рендеры под псевдонимом X-Tomi Design, поделился своим видением, каким бы мог получиться ют на базе суперкроссовера Ferrari Purosangue: двухдверный пикап с мощным двигателем V12.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Ferrari Purosangue дебютировал ранее этой осенью, и стал первым за 75 лет автомобилем итальянской марки с пятидверным кузовом. Неофициально модель считают кроссовером, хотя в самой Ferrari стараются избегать этого термина, относя модель к сегменту FUV (Ferrari Utility Vehicle), который в самой компании и придумали.

Purosangue уступает по габаритам Lamborghini Urus, при этом у него есть характерная особенность – задние двери открываются против хода движения. На рендерах X-Tomi Design пикап изображен всего с двумя дверями, и в целом ют выглядит гармонично благодаря плавным линиям и сглаженным средним стойкам. Переднюю часть автомобиля и корму художник перерисовывать не стал. В отличие от пятиместного «кроссовера» Purosangue, салон юта рассчитан на двух человек.

Если бы такой пикап существовал, то он бы оснащался тем же мотором V12, что и у оригинального пятидверного Purosangue. Это 6,5-литровый двигатель мощностью 725 лошадиных сил, позаимствованный у суперкара 812 Superfast. Пару ему составляет ступенчатый преселективный «робот», а полный привод реализован так же, как у шутинг-брейка FF — тяга передается на переднюю ось через отдельную коробку передач.