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2 минуты назад

Новости автомира: Мобилизованным россиянам предложили простить штрафы ПДД

Motor.ru

На имя Совфеда Валентины Матвиенко направлено письмо с предложением об амнистии по штрафам за нарушения ПДД для мобилизованных граждан, сообщает RT. Идея поступила от директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова. По его словам, у многих призванных на службу могут «возникнуть дополнительные трудности», вследствие которых граждане не смогут вовремя оплатить административные штрафы.

Мобилизованным россиянам предложили простить штрафы ПДД
Фото: motor.rumotor.ru

Политолог отмечает, что граждане, подпадающие под частичную мобилизацию, должны прибыть в военкоматы и отправиться на сборы. Это может помешать им вовремя выполнить личные, также бытовые и финансовые обязательства — в том числе, оплатить штрафы за нарушения ПДД.

Речь идет как об уже числящихся за ними штрафах, так и о тех, извещения о которых еще придут, но уже в момент их нахождения на сборах, сказал Орлов. В связи с этим он просит провести амнистию по административным штрафам ПДД для мобилизованных россиян.

Ранее юристы оценили возможность получения повестки из рук инспекторов ГИБДД. Гаишники, как и любые другие полицейские, могут раздавать повестки, однако у них на руках должны быть документы, выписанные на определенных граждан. А встретить именно их в потоке маловероятно, отметили эксперты.

Также в связи с частичной мобилизацией обсуждалась возможность изъятия автомобилей граждан для нужд армии. Такая возможность прописана в законе «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ». Список обширен: в него входят как серийные автомобили, так и городская спецтехника.

Автоновости,Антон Орлов,Валентина Матвиенко,ГИБДД,Совет Федерации,
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