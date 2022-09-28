Мобилизованным россиянам предложили простить штрафы ПДД

На имя Совфеда Валентины Матвиенко направлено письмо с предложением об амнистии по штрафам за нарушения ПДД для мобилизованных граждан, сообщает RT. Идея поступила от директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова. По его словам, у многих призванных на службу могут «возникнуть дополнительные трудности», вследствие которых граждане не смогут вовремя оплатить административные штрафы.

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Политолог отмечает, что граждане, подпадающие под частичную мобилизацию, должны прибыть в военкоматы и отправиться на сборы. Это может помешать им вовремя выполнить личные, также бытовые и финансовые обязательства — в том числе, оплатить штрафы за нарушения ПДД.

Речь идет как об уже числящихся за ними штрафах, так и о тех, извещения о которых еще придут, но уже в момент их нахождения на сборах, сказал Орлов. В связи с этим он просит провести амнистию по административным штрафам ПДД для мобилизованных россиян.

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